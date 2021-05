KAART | Veel positieve tests in Staphorst en flinke afname in Noord- en Oost-Gelderland

In Staphorst zijn de afgelopen 24 uur tien mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt neer op 58,3 positieve tests per 100.000 inwoners, wat de gemeente een rode kleur oplevert. Het aantal positieve tests is flink hoger dan het gemiddelde van 35 per 100.000 inwoners in de afgelopen dagen, wat neerkwam op zes positieve tests.

Naast de stijging in Staphorst dalen de cijfers in veel andere gemeenten. Zo zijn Noordoostpolder, Zeewolde, Nijkerk, Harderwijk, Epe, Apeldoorn, Zutphen Lochem en Rijssen-Holten inmiddels grijs gekleurd, de beste kleur die je kunt hebben op de coronakaart.

In totaal waren er in Flevoland in het afgelopen etmaal 43 coronabesmettingen, vier meer dan een dag eerder. In IJsselland bleef het aantal besmettingen stabiel: van 94 naar 95. In Noord- en Oost-Gelderland is een flinke afname te zien: van 150 naar 105 besmettingen.