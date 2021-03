KAART | Veluwe coronamiddelpunt in de regio, aantal positieve tests loopt gestaag op in Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 693 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 52 minder dan een dag eerder. De Veluwe valt opnieuw in negatieve zin op. Daar kleuren drie gemeenten rood op de coronakaart.

IJsselland is de enige veiligheidsregio in het Stentor-gebied waar het aantal positieve tests toenam ten opzichte van etmaal eerder, al is het verschil minimaal (van 231 naar 233). Steenwijkerland blijkt hier het probleemgebied. Daar werden afgelopen 24 uur 38 positieve tests geregistreerd: 86 per 100.000 inwoners. Slechts één keer lag het aantal besmettingen in deze gemeente hoger: 43 op 19 december.

Naast Steenwijkerland is ook de gemeente Olst-Wijhe rood op de kaart. Daar kwamen 13 coronagevallen bij: 71 per 100.000 inwoners. De grote steden Zwolle (58 positieve tests) en Deventer (35 positieve tests) kleuren oranje op de coronakaart: dat betekent dat er meer dan 27 besmettingen per 100.000 inwoners zijn bijgekomen.

Veluwe

In de regio Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal nieuwe coronagevallen wat af (van 361 naar 342), maar net als een dag eerder zijn er - in verhouding tot het aantal inwoners - op de Veluwe vrij veel positieve tests geteld. In de gemeenten Oldebroek (15), Elburg (14) en Heerde (13) kwamen in totaal 42 mensen bij die het virus onder de leden hebben.

In Apeldoorn is het aantal positieve tests voor de derde dag op rij gestegen: van 42 en 62 naar 70 het afgelopen etmaal. Dat zijn er 43 per 100.000 inwoners. Vorige week kwam sinds tweeënhalve maand het aantal besmettingen in Apeldoorn in 24 uur voor het eerst boven de 70 uit.

Flevoland

In Flevoland liep het aantal nieuwe besmettingen behoorlijk af ten opzichte van een etmaal eerder: van 153 naar 118. In Lelystad kwamen 29 coronagevallen bij: 37 per 100.000 inwoners. De provinciehoofdstad zit al twee weken rond dit niveau.

Landelijk

In het hele land werden 7644 nieuwe coronagevallen vastgesteld afgelopen etmaal, dat is vergelijkbaar met de voorgaande twee dagen. Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gestegen, net als de dag ervoor. Het aantal opgenomen patiënten met corona is nu 2221, 29 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal sinds 3 februari.

Van hen liggen er 625 op de intensive care, 6 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1596 coronapatiënten, een stijging van 23 in het afgelopen etmaal. Het aantal patiënten dat op de ic ligt, komt nu al een week boven de 600 uit. Daarvoor ging het ongeveer twee weken lang heen en weer tussen de 550 en 600, en de maand daarvoor schommelde het aantal tussen de 500 en 550.

,,De instroom en bezetting in de ziekenhuizen stijgen geleidelijk verder”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,Dit is in lijn met de verwachting. Omwille van de continuïteit van zorg bereiden de ROAZ-regio’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, red.) zich momenteel voor op een opschaling van hun gezamenlijke ic-capaciteit naar 1450 bedden in de loop van de volgende week.”

