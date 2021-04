KAART | Verdubbeling aantal nieuwe besmettingen in deel Gelderland, negatief record voor Hattem

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is ten opzichte van gisteren fors gestegen. Afgelopen etmaal testten 744 mensen positief op het virus, ruim tweehonderd meer dan een dag eerder (532). Liefst acht gemeenten zijn vandaag donkerrood gekleurd op de coronakaart, met Hattem als ‘koploper’ van de regio.

De enorme stijging van het aantal nieuwe besmettingen komt vooral door een verdubbeling van het aantal vastgestelde besmettingen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar kregen tussen dinsdag 10.00 uur en vanochtend 10.00 uur liefst 413 mensen een positieve testresultaat. Gisteren waren dat er nog 176.

Ook in IJsselland namen de besmettingscijfers toe, al was dit slechts een minieme stijging: van 194 naar 196 positieve tests. In Flevoland was juist een daling zichtbaar. Daar werden 135 nieuwe coronagevallen vastgesteld, 25 minder dan gisteren. Van deze drie veiligheidsregio's werd alleen in IJsselland een sterfgeval gemeld.

Hattem

De stijging in Noord- en Oost-Gelderland is ook terug te zien op onze coronakaart. Vijf gemeenten uit die regio zijn donkerrood gekleurd, en in totaal acht in Oost-Nederland. Daarvan steekt Hattem er vandaag met kop en schouders bovenuit.

In die gemeente werden veertien besmettingen vastgesteld, het hoogste aantal sinds de uitbraak van Covid-19 en liefst twaalf meer dan gisteren. Gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners - de maatstaf die het RIVM hanteert - betekent dit 114,7 positieve tests. Daarmee staat Hattem landelijk in de top-5.

Landelijke stijging

In totaal stelde het RIVM vandaag 8350 nieuwe besmettingen vast. Dat zijn er 1682 meer dan dinsdag, toen 6848 positieve tests werden gemeld. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal coronagevallen op woensdagen vaak wat hoger is dan op andere dagen.

In de afgelopen zeven dagen werden in totaal 57.0003 positieve testresultaten geregistreerd, wat neerkomt op een gemiddelde van 8143 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste weekgemiddelde sinds begin januari.

Ziekenhuizen

De bezetting van de ziekenhuizen nam ten opzichte van gisteren wel iets af. In totaal liggen er nu 2614 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 39 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 822 op de intensive care.

