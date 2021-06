KAART | Verdubbeling positieve tests in deel Gelderland, Hattem en Heerde vallen op

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 289 positieve coronatests in deze regio geteld tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 83 meer dan een etmaal eerder. Dat heeft alles te maken met een behoorlijke toename in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Over de afgelopen 24 uur testten 152 mensen in Noord- en Oost-Gelderland positief op het coronavirus. Een dag eerder waren dat er minder dan de helft (70). Die stijging komt in elk geval niet op het conto van de buurtgemeenten Hattem en Heerde. Deze steden kleuren beide grijs: er werden daar géén nieuwe besmettingen geregistreerd.

Elburg draagt wel z'n steentje bij aan de toename in de regio. Die gemeente kleurt rood vanwege 13 positieve tests in één etmaal: omgerekend 56 per 100.000 inwoners. Ook Nunspeet (28) en Ermelo (30) tellen - in verhouding tot de rest van de regio - relatief veel nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. De aantallen liggen echter nog altijd fors lager dan bijvoorbeeld een maand geleden.

In IJsselland was het verschil in aantal positieve tests klein ten opzichte van een dag eerder. Afgelopen etmaal kwamen er 77 besmettingen aan het licht, gisteren meldden we er 10 meer. De gemeente Olst-Wijhe valt uit de toon op de coronakaart vanwege de felrode kleur: 12 inwoners testten daar positief.

Zwartewaterland en Zwolle blinken juist uit vandaag met weinig positieve tests in verhouding tot het aantal inwoners. In de Overijsselse hoofdstad testten 6 inwoners positief.

In Flevoland testten 60 inwoners positief afgelopen etmaal, 11 meer dan 24 uur eerder.

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland is afgelopen etmaal iets toegenomen. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 2803 nieuwe positieve coronatests geregistreerd bij het RIVM, 222 meer vergeleken met een dag eerder. Ten opzichte van vorige week donderdag is er echter sprake van een daling met 577.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is ook weer iets verder gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 19.751 meldingen van nieuwe coronagevallen binnen bij het RIVM. Gemiddeld komt dit neer op 2822 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste aantal sinds eind september vorig jaar.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met veertien. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Woensdag werden twaalf sterfgevallen geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen Nederlanders positief getest. Van ruim 17.600 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden.

