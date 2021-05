KAART | Verdubbeling van coronacijfers in Oost-Nederland na storing, behalve in één regio

column Geen spoor van euforie in Sal­land

2 mei In de ochtendkrant na Koningsdag las ik op mijn pas aangelegde terras van ons chalet dat Bevrijdingsdag dit jaar niet op 5 mei zou vallen, maar op deze dag, 28 april. Een week eerder. De terrassen gingen weer open en ‘de mensen zijn euforisch’ vertelden een paar uitbaters. Onder wie eentje uit Eibergen die vanwege de oplopende besmettingsaantallen zijn terrasstoelen en -tafeltjes juist níet had klaargezet. Die uitbater ging de euforische horden die om twaalf uur zijn terras zouden bestormen, trotseren. Nu ligt Eibergen bij mijn weten in de Achterhoek en daar woont een volk dat, ook bij mijn weten, alleen kats noar de klote goat bij de Zwarte Cross. Voor een terrasje meer of minder tussen 12 en 18 uur kum’n ze de trekker nie oaf.