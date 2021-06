KAART | Vijf gemeenten zonder nieuwe coronabesmettingen, maar Staphorst, Olst-Wijhe en Lochem zijn negatieve uitschieters

CHECK JOUW GEMEENTEIn de gemeente Dalfsen, Raalte, Hattem, Heerde en Nunspeet zijn in het afgelopen etmaal geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Voor Heerde betekent het dat er in de afgelopen week maar één persoon positief testte. De gemeenten Olst- Wijhe en Lochem vallen, net als opnieuw Staphorst, in negatieve zin op.

In navolging van Heerde, waar het de hele week al goed gaat, werden er de afgelopen 24 uur geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de vier gemeenten. Gemeente Epe valt vandaag buiten dat rijtje. Na twee dagen op rij geen nieuwe besmettingen, staat de teller vandaag weer op 1 positieve testuitslag.

Op de coronakaart springen Staphorst, Olst- Wijhe en Lochem eruit, waar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners hoger ligt dan de omliggende gemeenten. Ondanks het hogere aantal in vergelijking met andere gemeenten, daalt in Staphorst het aantal besmettingen deze week. Werden er dinsdag nog 8 mensen positief getest, in het afgelopen etmaal zijn dat er nog 3. Daarmee komt het aantal positief geteste mensen op 17,5 per 100.000 inwoners.

De GGD IJsselland en burgemeester van Staphorst Jan ten Kate gaven gisteren aan dat het aantal besmettingen in de gaten wordt gehouden, maar dat het geen aanleiding is tot extra maatregelen. ,,Dat het aantal besmettingen in Staphorst momenteel hoger ligt dan in de andere gemeenten in de regio IJsselland klopt inderdaad en verontrust ons niet’’, zei Diana de Groot van de GGD IJsselland. ,,De afgelopen periode is er meer getest, dus zijn er ook meer mensen positief bevonden.’’

In Olst-Wijhe loopt het aantal besmettingen de afgelopen drie dagen juist weer wat op, van 5,5 aantal positief geteste inwoners per 100.000 inwoners aan het begin van deze week, naar nu 16,4. In Lochem schommelen de aantallen deze week.

In totaal werden er in deze regio het afgelopen etmaal 120 positief test afgenomen, 2 minder dan het vorige etmaal. In de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost - Gelderland daalde het aantal besmettingen, in Flevoland nam het aantal weer iets toe.

Landelijk

In heel Nederland blijft het totaal aantal positieve coronatests dalen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 1417 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 15 september.

Het aantal positieve tests ligt ook lager dan de 1450 die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag meldde en de 1473 van maandag, terwijl vrijdagen doorgaans juist de hoogste aantallen binnen de week hebben. In de afgelopen week zijn 11.401 mensen positief getest, gemiddeld 1629 per dag. Ook dat is het laagste peil sinds september.

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is vrijdag gedaald tot onder de 450 en de intensive cares behandelen nu 281 coronapatiënten.

