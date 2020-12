KAART | Virus houdt zich een dagje rustig, coronakaart van de regio kleurt iets lichter

In totaal kwamen er in de afgelopen 24 uur 565 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 58 minder dan gisteren. De forse daling komt vooral doordat er in de veiligheidsregio IJsselland veel minder (-46) besmettingen werden vastgesteld. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland was eveneens een afname (-19) zichtbaar, terwijl het in Flevoland (+7) juist iets toenam.

Door de regionale afname kleurt de kaart iets lichter. Deventer, Zwartewaterland, Raalte, Nijkerk en Elburg zijn niet meer donkerrood. Dat zijn nu nog vier plaatsen: Urk, Noordoostpolder, Putten en Rijssen-Holten. Laatstgenoemde kwam daarbij omdat het aantal gevallen verdubbelde, van 11 naar 22.

Iets meer besmettingen in Urk

Urk blijft nog altijd de negatieve uitschieter. Daar werden 23 mensen positief getest, drie meer dan gisteren. Toch is het niet de slechtst scorende gemeente van Nederland, dat is Bunschoten. Hattem, dat gisteren als enige gemeente nul besmettingen noteerde, is na één positieve test de blauwe kleur kwijt. Momenteel is Dalfsen de enige blauwe gemeente in de regio.

De afname is best opmerkelijk, omdat landelijk het aantal coronagevallen weer is toegenomen. Er werden de afgelopen 24 uur 6.577 positieve testen gemeld, 656 meer dan vrijdag.

