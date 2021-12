KAART | Virus verspreidt zich rap in Voorst, aantal coronagevallen gelijk aan gisteren in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1417 positieve testen geregistreerd in Oost-Nederland afgelopen etmaal. Dat aantal ligt vrijwel gelijk (1449) met gisteren. Op de kaart kleuren acht gemeenten donkerrood: opnieuw behoort Voorst tot dit groepje. Dat is, op drie dagen uitgezonderd, in december telkens het geval.

In het afgelopen etmaal werden in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de meeste nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het gaat hierbij om 650 gevallen, dit zijn er 7 meer dan gisteren. Hier werden elf overlijdens geregistreerd van coronapatiënten. Dit wil niet zeggen dat ze allemaal afgelopen 24 uur zijn gestorven. Een deel van de overlijdens is van eerdere dagen, die later zijn doorgegeven.

In regio IJsselland werden vandaag 432 nieuwe coronagevallen gemeld, het verschil met gisteren is klein (-6). In deze regio overleed één persoon aan de gevolgen van corona. In de provincie Flevoland is ook een lichte afname te zien. Daar werden vandaag 365 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Gisteren waren dit 12 meer.

In het rood

Acht gemeenten op de coronakaart kleuren donkerrood en dat betekent een hoog aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeenten Voorst, Raalte en Zeewolde hebben sinds gisteren relatief de meeste coronabesmettingen van Oost-Nederland.

In Voorst waren dit er 157,3 per 100.000 inwoners, in absolute cijfers waren dit 39 inwoners met een positieve uitslag. In deze maand noteert deze gemeente vrijwel dagelijks een beroerde besmettingsscore. Er testten al 568 inwoners van Voorst positief in december.

In Raalte ging het om 113,4 per 100.000 inwoners, in absolute cijfers vertaald zijn dit 43 inwoners die in het afgelopen etmaal een corona bleken te hebben. Zeewolde zit tussen Voorst en Raalte in met 113,6 per 100.000 inwoners, hier ging het om 26 inwoners met corona.

Urk

In de provincie Flevoland valt Urk op met het minst aantal gemelde positieve testen, 23,6 per 100.000 inwoners, in absolute cijfers 5 inwoners. De gemeente Steenwijkerland in de provincie Overijssel had 47,4 positieve testen per 100.000 inwoners, die staan voor 21 inwoners.

Het Overijsselse Staphorst springt in diezelfde provincie eruit met 34,8 positieve testen per 100.000 inwoners, in absolute cijfers zijn dit 6 mensen met een positieve coronatest. In Noord- en Oost Gelderland waren de minste gemiddeld aantal besmettingen in Hattem, met 49,1 per 100.000 inwoners, in absolute getallen zijn dit zes inwoners.

Landelijk beeld

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn er 13.331 positieve coronatests in Nederland geregistreerd. Het gemiddelde daalde voor de veertiende dag op rij, blijkt uit cijfers van het RIVM. Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog boven de 21.000.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal opnieuw gedaald. Er liggen nu 2323 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 minder dan zaterdag, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. Donderdag ging het cijfer met 76 omlaag. Ook vrijdag en zaterdag daalde het aantal patiënten hard, met respectievelijk 90 en 102.

IC

Verpleegafdelingen behandelen nu 1714 mensen met corona. Dat zijn er 22 minder vergeleken met zaterdag. Er werden 146 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 609 coronapatiënten, 9 minder dan zaterdag. Op de ic’s zijn 26 nieuwe patiënten opgenomen. Daarnaast liggen 19 Nederlandse coronapatiënten in Duitsland op de ic’s.

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden, verplaatst het LCPS patiënten naar andere regio’s. Zaterdag werden er vijf mensen naar een andere regio gebracht. Er werden geen patiënten naar Duitsland vervoerd.

