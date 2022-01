KAART | Virus verspreidt zich snel in Nijkerk en Zeewolde, aantal positieve tests in regio daalt wel

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn het afgelopen etmaal 1217 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is minder dan gisteren. Het aantal coronagevallen in de regio Flevoland ligt hoger dan het weekgemiddelde. Er werden twee sterfgevallen gemeld in Oost-Nederland, beide in de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Donkerrode vlekken op de coronakaart van Oost-Nederland zijn vandaag Zeewolde en Nijkerk. In beide plaatsen steeg het aantal positieve tests boven de 100 per 100.000 inwoners uit. In absolute getallen komt dat in Zeewolde neer op 28 positieve tests en in Nijkerk op 47 positieve gevallen. Nijkerk had gisteren ook al een negatieve uitschieter, met 60 positieve tests.

Weekgemiddelde

Het weekgemiddelde ligt in Noord- en Oost-Gelderland op 568 besmettingen per etmaal. In IJsselland is het gemiddelde aantal besmettingen in de afgelopen week 357. Het aantal van 319 positieve tests ligt in IJsselland dus onder het weekgemiddelde. Ook in Nood- en Oost-Gelderland is dat met 418 het geval. In Flevoland is het aantal van 480 besmettingen op maandag wel hoger dan het weekgemiddelde in de polder, wat op 411 ligt.

Landelijke cijfers

Na een paar dagen van stijgende cijfers, is het aantal besmettingen landelijk gezien op maandag weer wat gedaald. Er zijn 14.623 positieve tests in Nederland gemeld. Het landelijke weekgemiddelde ligt op 14.880.

In Amsterdam werden ook vandaag meer dan duizend positieve gevallen gemeld. Gisteren waren dat er 1089 en vandaag een klein beetje minder: 1019. In Rotterdam kregen vandaag beduidend minder mensen te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen dan: in totaal 653, waar dat er gisteren nog 995 waren. In Utrecht kregen vandaag 347 mensen te horen dat ze positief getest zijn, dat waren er gisteren 397.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is 68 hoger dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er volgens de cijfers nu 1730.

Het aantal patiënten op de intensive care is 13 hoger dan zondag, op verpleegafdelingen liggen 55 mensen meer. In totaal liggen nu 475 coronapatiënten op de ic’s in Nederland en 1255 op een verpleegafdeling. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.

