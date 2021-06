KAART | Volledig grijze coronakaart na één dag weer verdwenen, uitstekende cijfers voor Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEDe volledig grijze coronakaart met amper besmettingen in alle gemeenten in Oost-Nederland heeft vooralsnog slechts één dag bestaan. Vandaag kleuren er vier weer oranje. Het goede nieuws: in maar liefst zeventien gemeenten kwamen er helemaal geen nieuwe besmettingen bij in de afgelopen 24 uur. Flevoland valt daarin op.

In totaal werden er in Oost-Nederland vandaag 44 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is een kleine stijging ten opzichte van donderdag, toen het er nog 40 waren. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat het vandaag om 23 besmettingen, drie meer dan gisteren. Ook is er een kleine stijging in IJsselland, waar het aantal van 12 naar 15 gaat. In Flevoland staat de teller op 6 nieuwe besmettingen, dat waren er gisteren nog 8.

Grijze gloed

De coronakaart van donderdag betekende een mijlpaal voor de regio, want voor het eerst kleurde deze volledig grijs. Het was het teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests waren geregistreerd. Ook vandaag is die grijze gloed nog volop aanwezig, maar niet langer meer overal. Negatieve uitschieter is de gemeente Ommen met 16,7 positieve tests per 100.000 inwoners, gevolgd door Elburg (8,6) en Harderwijk en Bronckhorst met allebei 8,3 besmettingen per 100.000 inwoners.

Flevoland valt op

De GGD's plaatsten gisteren een nuance bij de volledig grijze coronakaart door aan te geven dat het ‘te tricky’ is om iets te zeggen over enkel dagcijfers. ,,Cijfers fluctueren ook nogal eens en het zou niet voor het eerst zijn dat we de deksel op de neus krijgen", zei woordvoerder Sven van der Burg van de GGD Flevoland daarover. Hij noemde het ‘voorzichtig optimistisch'.

Flevoland schiet er vandaag uit als het gaat om de goede cijfers, want een groot deel van de provincie noteert deze vrijdag helemaal geen nieuwe besmettingen. In Zeewolde, Lelystad, Noordoostpolder en Urk staat de teller op nul. Ook de andere twee gemeenten, Dronten en Almere, kleuren grijs met ‘slechts’ 2,4 positieve tests per 100.000 inwoners.

Naast Zeewolde, Lelystad, Noordoostpolder en Urk zijn er nog dertien gemeenten in Oost-Nederland die vandaag nul nieuwe besmettingen melden. Dit zijn Ermelo, Oldebroek, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Hardenberg, Dalfsen, Hattem, Heerde, Olst-Wijhe, Voorst, Brummen, Berkelland en Rijssen-Holten.

Landelijk beeld

In heel Nederland meldt het RIVM vandaag 659 nieuwe coronabesmettingen, dat zijn er 47 minder dan gisteren. Het cijfer laat zien hoe hard het aantal besmettingen daalt. Op vrijdagen en zaterdagen worden doorgaans de meeste coronagevallen binnen een week ontdekt. Vorige week vrijdag meldde het RIVM bijna 900 positieve tests, de vrijdag ervoor bijna 1400 en nog een vrijdag eerder bijna 2400.

De grote steden zijn nog altijd de plaatsen met de meeste nieuwe besmettingen. Zowel in Rotterdam als in Amsterdam testten 46 inwoners positief, Den Haag telde 24 nieuwe gevallen. In 151 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Situatie ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft dalen. Artsen en verpleegkundigen behandelen momenteel nog 363 mensen vanwege corona, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 29 minder dan donderdag. In een week tijd zijn 170 ziekenhuisbedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 216 coronapatiënten. Dat zijn er 18 minder dan gisteren. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 147. Met beide cijfers is Nederland terug op het niveau van eind september, aan het begin van de tweede golf.

Sterfgevallen

Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest op het coronavirus. Van 17.754 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden, al liggen de werkelijke aantallen hoger. Het aantal sterfgevallen door corona steeg vandaag met vijf. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen dag zijn overleden. In Oost-Nederland zijn er vandaag geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

