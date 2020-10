KAART | Voor het eerst meer dan 9000 coronabesmettingen op één dag: check hier jouw gemeente

CoronacijfersHet aantal coronabesmettingen in Nederland is vandaag voor het eerst door de grens van 9000 gegaan. Het RIVM meldt dat er in de afgelopen 24 uur 9283 positieve tests zijn geregistreerd, 526 meer dan gisteren. In Oost-Nederland is het aantal besmettingen ten opzichte van gisteren juist gedaald.

Apeldoorn had gisteren de twijfelachtige eer om met 63 nieuwe coronabesmettingen de koploper te zijn in het verspreidingsgebied van deze krant. Voor de gemeente betekende dit een record. Vandaag vallen de cijfers mee, er zijn in Apeldoorn 38 nieuwe coronagevallen gemeld.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland meldde vandaag 203 nieuwe coronabesmettingen, de GGD Flevoland 195 en de GGD IJsselland 130. Samen gaat het om 528 nieuwe gevallen. Dat is een daling ten opzichte van gisteren, toen het er nog 652 waren.

Veel gemeenten noteren vandaag minder besmettingen dan gisteren. In Zwolle zijn het er vandaag bijvoorbeeld 36, terwijl het er gisteren 44 waren. In Deventer zijn er 7 besmettingen minder ten opzichte van gisteren gemeld, net als in Voorst. In Ermelo zijn het er 9 minder en in Harderwijk 13.

Toch zijn er ook gemeenten waar het aantal coronabesmettingen hoger ligt dan gisteren. Zo zijn er in Hardenberg vandaag 21 positieve tests geregistreerd, terwijl dat er gisteren nog 14 waren. In de gemeenten Dronten en Steenwijkerland werden er vijf besmettingen meer gemeld.

Positieve uitschieters

In Oldebroek, waar gisteren nog 0 nieuwe besmettingen waren, komen er vandaag toch weer 2 bij. Olst-Wijhe, Ommen en Urk zijn positieve uitschieters met slechts 1 nieuwe besmetting. In Urk was dat gisteren overigens ook al het geval.

Donkerrood

Als we kijken naar het aantal positieve tests per 100.000 inwoners, zien we uitschieters in Flevoland. Dronten, Lelystad en Zeewolde kleuren donkerrood op de kaart. In Dronten gaat het om 40 positieve tests per 100.000 inwoners, in Lelystad om 38 en in Zeewolde om 35.

Ook in Dalfsen en Epe ziet het aantal besmettingen per 100.000 inwoners er niet goed uit. In Dalfsen zijn het 45 positieve tests per 100.000 inwoners en in Epe 42. Ook Hardenberg en Putten kleuren donkerrood op de kaart.

Aantal doden

Het aantal sterfgevallen in Nederland door corona steeg in de afgelopen 24 uur met 46. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 59 sterfgevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 58.000 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 262.000 mensen in Nederland positief getest. Een maand geleden werd de 100.000e besmetting vastgesteld, vorige week ging Nederland door de grens van 200.000 besmettingen en als het huidige tempo aanhoudt wordt in de loop van volgende week de 300.000e Nederlander positief getest, is de verwachting.

