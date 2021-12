KAART | Vooral in Overijssel is corona op zijn retour, Apeldoorn in landelijke top-6

CHECK JOUW GEMEENTEIn de afgelopen zeven dagen is vooral aan het aantal coronabesmettingen in de Overijsselse regio IJsselland flink teruggelopen: met liefst zeventien procent. In Flevoland en Noord- en Oost Gelderland gaat de daling een stuk minder hard. Op de coronakaart kleuren veel Gelderse gemeenten nog rood en dat levert Apeldoorn een plek op in de landelijke top-6 van gemeenten met meeste besmettingen.

Het aantal nieuwe coronagevallen in de hele regio gaat verder omlaag. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er in de drie veiligheidsregio’s van Oost-Nederland 1807 positieve tests geregistreerd. Dat aantal ligt een stuk lager dan de afgelopen weken, toen er elke dag gemiddeld meer dan 2000 besmettingen bij kwamen.

Grote daling

Volgens cijfers van het RIVM zijn vooral in Overijssel de afgelopen zeven dagen een stuk minder positieve testen geweest. Het coronavirus is afgelopen zeven dagen in de regio IJsselland bij 3565 inwoners aangetroffen. Dat is liefst zeventien procent minder dan een week eerder, toen er 4279 positieve testuitslagen waren. Vooral in de gemeenten Zwartewaterland en Staphorst zijn bijna geen besmettingen meer.

In andere regio’s in het oosten van het land is die daling is een stuk minder groot. In Flevoland kwamen er de afgelopen zeven dagen 3445 besmettingen bij. Dit zijn er maar iets minder dan een week eerder, toen er 3486 positieve testuitslagen waren. De coronazorgen zijn in Flevoland het grootst in Noordoostpolder en Dronten, die op de coronakaart met aantal besmettingen van afgelopen 24 uur weer donkerrood kleuren.

In de regio Noord- en Oost Gelderland is het aantal coronabesmettingen in een week tijd met vijf procent afgenomen. In de afgelopen zeven dagen zijn er door de GGD 6229 positieve testuitslagen geregistreerd. Een week eerder ging het om 6561 besmettingen.

Apeldoorn in top-6

Relatief veel gemeenten in Gelderland kleuren nog donkerrood. In Apeldoorn kwamen er in zeven dagen tijd 1331 positieve testuitslagen bij. Afgelopen dag ging het om 247 positieve testuitslagen en daarmee staat deze gemeente op de zesde plaats op de ranglijst van gemeenten met de meeste positieve coronatesten in het hele land. Amsterdam telde 652 positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht (459), Amersfoort (249) en Apeldoorn.

Het aantal nieuwe coronagevallen in het hele land gaat ook verder omlaag. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 17.562 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, bijna een maand geleden.

Grote afname

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf. Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden.

In totaal liggen er nu 2783 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, een daling van 47 ten opzichte van gisteren. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 patiënten minder dan donderdag. Op de ic’s liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden.

Afgelopen 24 uur werden 273 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen. Er werden 52 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen.

