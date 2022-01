KAART | Weer dik 2400 positieve tests in Oost-Nederland, Olst-Wijhe en Staphorst de uitzonderingen

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 2441 positieve tests geregistreerd in de Stentor-regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat aantal is vergelijkbaar met een dag eerder (2427). De gemeenten Olst-Wijhe en Staphorst vormen twee positieve uitzonderingen in deze regio.

Gisteren kleurde Staphorst met 173,8 positieve tests per 100.000 inwoners donkerrood op de coronakaart. Vandaag ziet het er een stuk vrolijker uit. Een score van 75,53 per 100.000 inwoners betekent zelfs twee tinten lichter. De enige gemeente in deze regio die het nog beter doet is Olst-Wijhe (70,8).

Kommer en kwel

Voor de rest is het vooral kommer en kwel. In IJsselland kwamen 692 positieve tests bij, in Noord- en Oost-Gelderland 976 en in Flevoland 773. De verschillen met gisteren zijn verwaarloosbaar.

Slechts 9 van de 35 gemeentes in het verspreidingsgebied van de Stentor blijven onder de grens van 100 positieve tests per 100.000 inwoners, waaronder Urk en de Veluwse gemeenten Elburg en Nunspeet.

Dat betekent dat net als gisteren 26 gemeentes donkerrood kleuren. De grootste uitschieter is dit keer de gemeente Dronten met 197,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

Grote steden

In verhouding tot het aantal inwoners doen de grote steden in het Stentor-gebied weinig voor elkaar onder. In Apeldoorn testten 205 inwoners positief afgelopen etmaal. In absolute zin het hoogste aantal, per 100.000 inwoners zijn het 124 besmettingen. Zwolle scoort met 193 positieve tests slechter: 149 besmettingen per 100.000 inwoners.

In Deventer kwamen 129 coronagevallen aan het licht: 127 per 100.000 inwoners. Dat is net iets onder het gemiddelde in IJsselland (129 per 100.000 inwoners).

Een maandagrecord

Dat past echter in het Nederlandse totaalplaatje. Het aantal coronagevallen loopt razendsnel op. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 27.993 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal ooit.

Het RIVM kreeg in de afgelopen zeven dagen 191.062 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 27.295 bevestigde besmettingen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het gemiddelde stijgt voor de dertiende dag op rij.

Voor het eerst een toename

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen, een logisch gevolg van het stijgende aantal besmettingen. Momenteel liggen er 1526 coronapatiënten in de ziekenhuizen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van zondag.

Op de verpleegafdelingen worden nu in totaal 1130 patiënten met Covid-19 verzorgd, 57 meer dan een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen 396 ernstig zieke mensen met Covid-19, een daling van één ten opzichte van gisteren.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen daalt nog. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat is voor een maandag het laagste aantal sinds 25 oktober. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven, dat kan soms een tijdje duren.

