KAART | Wéér geen daling: steeds meer gemeenten in Oost-Nederland kleuren donker op coronakaart

Het aantal nieuwe positieve tests het afgelopen etmaal (6093) is opnieuw gestegen ten opzichte van een dag eerder. Hoewel het verschil klein is - 126 tests - lijkt er een einde te zijn gekomen aan de dalende trend. Ook in Oost-Nederland kleuren veel gemeenten donkerder op de coronakaart dan begin deze week.

Deze regio kleurde maandag namelijk vrijwel volledig geel: een teken dat er relatief weinig nieuwe besmettingen werden geconstateerd. Die dag telden slechts twee gemeenten in deze regio meer dan 30 nieuwe positieve tests per 100.000 inwoners. Dinsdag waren dat er al vijf.

De coronakaart over de afgelopen 24 uur kleurt aanzienlijker donkerder. Nu tellen 18 gemeenten meer dan 30 positieve tests per 100.000 inwoners. Urk voert die ranglijst opnieuw ruimschoots aan met 190. Putten is de enige andere ‘rode gemeente’ in deze regio met 74 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Olst-Wijhe blijft het lichtend voorbeeld in Oost-Nederland: ook vandaag werden daar geen positieve tests gemeld.

Ten opzichte van gisteren zijn de verschillen klein. In Flevoland was de grootste toename in deze regio: van 167 naar 189. In IJsselland (van 128 naar 123) en Noord- en Oost-Gelderland (van 266 naar 270) is de marge te verwaarlozen.

Landelijk

In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 415 positieve tests geregistreerd. Het aantal besmettingen in Rotterdam steeg met 326. Verder werden 131 Hagenaars en 96 Tilburgers positief getest. In Eindhoven werden 82 mensen positief bevonden.

Het aantal coronapatiënten dat in de Nederlandse ziekenhuizen ligt, is zaterdag verder gezakt tot 1902. Dat zijn er 59 minder dan vrijdag. Het aantal zakte toen voor het eerst sinds 21 oktober onder de 2000. Van het aantal coronapatiënten liggen er 1352 op de verpleegafdelingen, 62 minder dan vrijdag. Op de intensive care liggen 550 coronapatiënten, 3 meer dan de dag ervoor.

Een week geleden meldde het RIVM op zaterdag ook ruim 5900 besmettingen. Daarna daalde het even stevig tot onder de 5000, om vervolgens weer te stijgen. Een storing in het doorgeven van de cijfers enkele dagen geleden, vertroebelt de informatie enigszins.

Daarom analyseert het RIVM liever op basis van weekcijfers. Wie de dagcijfers van de afgelopen maand analyseert, ziet dat het verschil met een dag eerder regelmatig meer dan tien procent of hoger is, als gevolg van storingen, correcties en het wisselende aantal afgenomen testen.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus vastgesteld bij 479.365 mensen in Nederland.

