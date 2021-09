KAART | Weer lichte corona-stijging in Nunspeet, steeds meer gemeentes vrij van besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal gemeenten in deze regio dat geen enkele besmetting heeft, lijkt langzaam te stijgen. Dat laten de nieuwste cijfers van het RIVM zien. Nunspeet blijft nog altijd probleemgemeente; het aantal positief geteste mensen is ten opzichte van gisteren weer toegenomen.

Nunspeet heeft nog steeds het hoogst aantal positieve testen in de regio. Vandaag zijn er 82,5 positieve testen per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er 78,5. Na een lichte daling is er nu dus weer een lichte stijging te zien in het aantal positieve tests.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In buurgemeente Elburg neemt het aantal positieve tests juist af in vergelijking met gisteren. Ook de gemeente Hardenberg neemt sterk af in het aantal positieve testen. Gisteren waren dat er nog 40,7 per 100.000 inwoners, vandaag zijn dat er 11,4 per 100.000 inwoners.

Geen positieve testen

Er zijn ook een aantal gemeentes waar helemaal geen nieuwe positieve testen zijn. Onder andere in de gemeente Ommen, Dalfsen, Olst-Wijhe, Hattem en Brummen zijn geen nieuwe besmettingen gemeld. Voorst stond gisteren nog op 0, maar telt vandaag 4 positieve tests per 100.000 inwoners.

Het aantal besmettingen in Oost-Nederland loopt in het algemeen af. In Zwolle waren er bijvoorbeeld gisteren nog 16,2 positieve testen per 100.000 inwoners, vandaag zijn dat er nog maar 8,5. Ook in de gemeente Kampen neemt het aantal positieve testers af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Sinds 2 september is er een lichte daling in het aantal positief geteste mensen te zien. Op 4 september waren er nog 2774 positief geteste mensen, vandaag zijn dat er 2393. Het reproductiegetal zit op dit moment op 1,02. De variant die op dit moment het meest wordt gevonden is de Delta-variant van het coronavirus.

Er zijn vandaag 2 nieuwe meldingen gedaan van een overlijden aan het coronavirus.

Het valt op dat vooral op de Waddeneilanden veel besmettingen plaats vinden. Zo kampt het eiland Terschelling met 102 positieve testen per 100.000 inwoners, terwijl het landelijke gemiddelde ligt op 13,4 positieve testen per 100.000 inwoners.

In totaal zijn er op dit moment 467 bedden bezet door mensen met corona op de normale afdelingen. 213 patiënten liggen op de Intensive Care.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn er op dit moment 467 bedden bezet door mensen met Covid op de normale afdelingen. 213 patiënten liggen op de Intensive Care. In Overijssel zijn er vandaag 3 nieuwe ziekenhuisopnames

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.