KAART | Weer meer rode gemeenten en opmerkelijke daling in Flevoland

Na vijf achtereenvolgende dagen waarop het aantal coronagevallen daalde, is het aantal vandaag weer wat gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend werden 6148 positieve tests doorgegeven aan het RIVM. Die stijgende trend is ook te zien in Overijssel en Gelderland, terwijl in Flevoland het aantal besmettingen juist licht daalde.

Met name in IJsselland liep het aantal doorgegeven besmettingen de laatste 24 uur hard op: waren dat er gisteren nog 114, vandaag worden er 265 gemeld. Ook in Noord- en Oost-Gelderland is een stijging van het aantal besmettingen te zien: 322 vandaag, 82 meer dan de dag ervoor.

Ten opzichte van dinsdag zijn er landelijk gezien bijna 1200 besmettingen meer gemeld. Toch is er in Flevoland sprake van een daling. Een kleine weliswaar, maar het aantal besmettingen is net wat minder dan een dag eerder: 142 om 146.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tien rode gemeenten

Op de coronakaart prijkte gisteren nog maar één gemeente met de donkerrode kleur. Nu zijn dat er tien in het gebied van de Stentor. Veruit de meeste besmetting per 100.000 inwoners zijn in Staphorst geconstateerd (204). Het gaat daar in absolute aantallen om 35 mensen die een positieve uitslag hebben gekregen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De lichtblauwe/grijze kleur op de kaart, om aan te geven dat er niet of nauwelijks besmettingen zijn in de gemeenten, is in de regio niet terug te vinden vandaag. Gisteren was dat met Olst-Wijhe en Brummen nog wél het geval. Relatief gezien doen Zutphen, Zeewolde en Lelystad het vandaag het beste. De drie gemeenten hebben alle minder dan 14 besmettingen per 100.000 inwoners.

‘Gemiddelde gemeente Dronten’

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Dronten een van de vier gebieden waar grootschalig testen wordt uitgeprobeerd. Minister Hugo de Jonge zei tijdens de persconferentie gisteravond dat onder meer in Dronten ‘het besmettingspercentage hoog blijft’. ,,De keuze is op Dronten gevallen omdat het een gemiddelde gemeente in Nederland is waar de testbereidheid groot is”, aldus burgemeester Jean Paul Gebben vanmorgen. Dronten noteert vandaag 33,7 positieve tests per 100.000 inwoners.

Van de grote steden valt op dat het aantal besmettingen in Lelystad vandaag dus laag is. Ook Zwolle zit niet in een categorie met een donkere kleur. Ook Apeldoorn en Deventer hebben niet de rode kleur, maar zitten daar wel iets meer in de buurt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Op woensdagen zijn er doorgaans meer positieve tests dan op maandagen en dinsdagen. Dat komt doordat meer mensen zich aan het begin van de week laten testen dan in het weekeinde. Het cijfer van deze woensdag ligt wel lager dan eerdere woensdagen. Rotterdam telde 196 nieuwe gevallen van de landelijke 6148 positieve tests . In Amsterdam kwamen er 149 besmettingen aan het licht en in Den Haag 137. In de gemeente Utrecht hoorden 122 mensen dat ze het virus hebben opgelopen en in Eindhoven werden 80 positieve tests genoteerd.

Het aantal sterfgevallen steeg met 122, tegen 153 op dinsdag. In de veiligheidsregio Flevoland zijn twee overlijdens gemeld, hetzelfde geldt voor de gebieden IJsselland en Noord- en Oost- Gelderland.