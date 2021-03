KAART | Weer minder coronabesmettingen in Oost-Nederland: Zwartewaterland blijft zorgelijk

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 3.924 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 619 minder dan in de 24 uur daarvoor. In de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland daalde het aantal besmettingen naar in totaal 341. Dat waren er in de 24 uur daarvoor nog 374.