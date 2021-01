KAART | Weer minder coronagevallen in Oost-Nederland, gunstige weekcijfers voor Flevoland

Het afgelopen 24 uur zijn er 6412 mensen positief getest, opnieuw minder (259) dan een etmaal eerder. Ook in Oost-Nederland liep het aantal nieuwe coronagevallen terug. Uit de weekcijfers blijkt daarnaast dat het aantal positieve tests in Flevoland aanzienlijk harder daalde dan in de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland.

De grootste daling van het aantal nieuwe coronagevallen over de afgelopen 24 uur in deze regio was ook in Flevoland. Ten opzichte van een dag eerder liep het aantal terug van 189 tot 121. In Noord- en Oost-Gelderland (245) nam het aantal nieuwe coronagevallen af met 66. In IJsselland was de terugloop het kleinst: van 206 coronagevallen naar 235 positieve tests in het afgelopen etmaal.

In deze regio kleuren nog vijf gemeenten rood op de coronakaart. Dit betekent dat er in de afgelopen 24 uur meer dan 55 positieve tests per 100.000 inwoners zijn geteld. Nijkerk, Staphorst, Hardenberg en Rijssen-Holten behoorden de afgelopen dagen ook al tot de grootste besmettingshaarden van de regio.

Weekcijfers

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week met 16 procent gedaald, maar het RIVM ziet nog geen ‘overtuigende effecten van de lockdown’ die op 15 december is ingegaan. In de afgelopen week kwamen 56.440 besmettingen aan het licht. Dat zijn er beduidend minder dan de 67.388 meldingen van een week eerder.

In Flevoland is een sterkere daling (22,5 procent) geconstateerd dan het landelijk gemiddelde. Afgelopen week nam het aantal coronagevallen minder sterk af in de veiligheidsregio's IJsselland (14,9 procent) en Noord- en Oost-Gelderland (14,5 procent). Beide regio's zitten ook onder het landelijke gemiddelde van 16 procent.

In IJsselland werden van 30 december tot en met 5 januari wél relatief de minste coronagevallen geteld: 336 per 100.000 inwoners. In Flevoland (350) en Noord- en Oost-Gelderland (367) zijn dat er iets meer. De drie veiligheidsregio's zitten daarmee boven het landelijke weekgemiddelde van 309 coronagevallen per 100.000 inwoners.

Ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen 24 uur verder toegenomen tot 2882. Dat zijn er 46 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van de opgenomen patiënten met corona liggen er 723 op intensivecareafdelingen, 17 meer dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten in het afgelopen etmaal toe met 29 tot 2159.