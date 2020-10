Kaart | Weer recordaantal nieuwe coronabesmettingen, positieve tests in IJsselland verdubbeld

Check jouw plaatsOpnieuw zijn er in 24 uur meer coronabesmettingen vastgesteld dan ooit in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal van 4581 mensen gehoord dat ze positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Zondag waren dat er 4007.

De landelijke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen zet door. In de afgelopen 24 uur werden 4581 mensen positief getest, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Opnieuw een record. Zondag kwam het aantal positieve tests met 4007 voor het eerst boven de 4000.

In IJsselland is een verdubbeling van het aantal nieuwe besmettingen geteld: 121, ten opzichte van 56 op zondag. Ook in Noord- en Oost-Gelderland werden meer positieve testen (133) geconstateerd dan van zaterdag op zondag: 113. In Flevoland is juist een lichte daling te zien: van 75 naar 72.

Kop van Overijssel

In Oost-Nederland kleuren de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland in de Kop van Overijssel en de gemeente Dalfsen rood. Dat betekent dat er relatief veel nieuwe besmettingen zijn in verhouding tot het aantal inwoners. In Steenwijkerland testten 15 mensen positief, in Zwartewaterland 10 en Dalfsen telde 9 nieuwe coronabesmettingen.

In Staphorst zijn afgelopen etmaal 3 personen positief getest, ten opzicht van 6 op zondag. Het dorp stond dit weekend in de belangstelling vanwege de kerkdiensten die door 600 mensen werden bijgewoond.

Van de grote steden in de Stentor-regio had Apeldoorn (32) de meeste nieuwe besmettingen. In Deventer bleken 26 coronatests positief, in Zwolle 20 en in Lelystad 14.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Van alle 4581 nieuwe besmettingen komen de meeste uit de gemeente Rotterdam. Van zondagochtend tot maandagochtend zijn daar de meeste mensen positief getest op het virus, namelijk 397. In de gemeente Amsterdam nam het aantal gevallen toe met 347, in Den Haag met 268 en in Utrecht met 107.

In Twente is een enorme stijging te zien in het aantal nieuwe besmettingen. De afgelopen 24 uur zijn daar 250 mensen positief getest. Volgens de cijfers van het RIVM betekent dit een ruime verdubbeling ten opzichte van zondag (120) en zaterdag waren het er nog 50.

Extra maatregelen

Er zit een stijgende lijn in de besmettingen. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 3471 positieve tests per dag gemeld, tegen 2548 een week eerder.

Als het aantal coronabesmettingen in de komende dagen niet begint te dalen, is het misschien nog deze week nodig om extra maatregelen te nemen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.