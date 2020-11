KAART | Weer stijging besmettingen in IJsselland en Flevoland, Urk wordt zorgenkindje van de regio

Voor het eerst sinds vorige week vrijdag is het aantal coronabesmettingen weer licht gestegen. Er werden in de afgelopen 24 uur op landelijk niveau 7272 positieve tests geregistreerd. De vorige keer waren dat er nog 6984. Ook in de regio’s IJsselland en Flevoland is er een flinke stijging te zien.

Het aantal nieuwe besmettingen in IJsselland nam in de afgelopen 24 uur fors toe: van 148 naar 200. Een dergelijke rappe stijging is ook zichtbaar in Flevoland, waar het aantal van 127 is gestegen naar 166. In de regio Noord- en Oost-Gelderland is zelfs sprake van een lichte daling van het aantal nieuwe coronagevallen: van 269 naar 262.

Forse toename

Hoewel de veiligheidsregio IJsselland er nog van uit gaat dat de situatie daar van 'zeer ernstig’ naar ‘ernstig’ gaat, kleuren veel gemeenten in dat gebied nog donker oranje. Staphorst, Kampen, Dalfsen, Hardenberg en Zwartewaterland tellen allemaal zo'n 40 besmettingen per 100.000 inwoners.

Uitschieters zijn Raalte (63 positieve testen per 100.000 inwoners) en Ommen (66 positieve testen per 100.000 inwoners) , beide gemeenten kleuren donkerrood.

Ook Urk kleurt donkerrood. Opvallend omdat daar tot een paar weken geleden bijna geen coronagevallen werden genoteerd en ook tijdens de eerste golf was er op het voormalig eiland weinig aan de hand.

,,In het algemeen zie je dat mensen minder de noodzaak zien om zich aan de regels te houden als corona niet veel in je omgeving voor komt. Op Urk waren ook niet veel besmettingen. Het gaat nu echter razendsnel", zei gemeentewoordvoerder Nico Schipper eerder tegen deze krant.

In veel grotere steden in IJsselland zijn er meer besmettingen geconstateerd. Als je kijkt naar absolute getallen zie je in Zwolle een stijging van 29 naar 45 gevallen. Ook Kampen noteert met 22 gevallen een hoger cijfer dan gisteren (10). Deventer is de uitzondering en blijft met opnieuw 34 besmettingen stabiel.

In Flevoland is er ook sprake van een toename van het aantal nieuwe besmettingen, bijvoorbeeld in Lelystad (31) en op Urk (23). In de regio Noord- en Oost-Gelderland zijn de cijfers vergelijkbaar met de gegevens van donderdag. In enkele gevallen is er zelfs sprake van een afname, zoals in Apeldoorn: van 49 naar 46.

Heerde, dat in de eerste golf zwaar getroffen werd, telt nul besmettingen. Ook Elburg laat, net als gisteren, een positief beeld zien. Daar werd in de afgelopen 24 uur slechts één positieve test gemeten.

Landelijk

De stijging van het aantal besmettingen in IJsselland en Flevoland vallen niet uit de toon met de landelijke trend. Zo is het aantal positieve tests in bijvoorbeeld de probleemregio Rotterdam-Rijnmond wederom gestegen, dit keer van 904 naar 1030.

Het totaal aantal besmettingen is echter een stuk minder dan vorige week. Waar eind oktober vaak rond de 10.000 nieuwe besmettingen werden geconstateerd, blijft het getal nu rond de 7000.

Het aantal sterfgevallen in Nederland steeg afgelopen 24 uur met liefst 118, het hoogste aantal sinds eind april. Dit komt echter door 27 ‘vergeten’ sterfgevallen in Gelderland-Zuid. Het ging hierbij om coronapatiënten van een zorginstelling die al in maart of april overleden waren. De GGD heeft deze cijfers pas ontvangen en doorgegeven aan het RIVM.

