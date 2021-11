KAART | Weer veel besmettingen op Urk, slechts drie gemeenten naar lager besmettingsniveau

De top 5 van de gemeenten met het hoogst aantal besmettingen in deze regio wordt vandaag aangevoerd door de gemeente Urk met 226 besmettingen per 100.000 inwoners. Buurgemeente Noordoostpolder volgt met 195 besmettingen per 100.000 inwoners. Het Veluwse Nijkerk kampt met 188 besmettingen per 100.000 inwoners en de lijst wordt aangevuld met Rijssen-Holten (183) en als laatste Steenwijkerland (166).

In de gemeente Voorst komen relatief gezien het minste aantal besmettingen voor. Twaalf mensen kregen hier een positieve testuitslag, wat staat voor 48 mensen per 100.000 inwoners. Ook in Lochem blijft het virus binnen de vierde categorie met 53 besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente Meppel blijft ook binnen de donker oranje zone met 55 besmettingen per 100.000 inwoners.

Veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland telt relatief gezien de meeste besmettingen met 749 nieuwe besmettingen (90 per 100.000 inwoners). Dat zijn er 248 minder dan gisteren. IJsselland had vandaag 635 inwoners met een positieve testuitslag (119 per 100.000 inwoners). In Flevoland waren er 518 meldingen van positieve uitslagen, 57 meer dan gisteren. (121 per 100.000 inwoners).

Landelijk

Landelijk gezien werden er het afgelopen etmaal 21.873 besmettingen gemeld, een verhoging van 2050 ten opzichte van gisteren. Zandvoort is met 17,5 besmettingen per 100.000 inwoners de enige gemeente waar het aantal besmettingen meevalt. De badplaats bevindt zich in de eerste risicogroep. Zeventien gemeenten kleuren op de landelijke kaart donkeroranje, de rest van Nederland blijft in de hoogste risicogroep.

