KAART | Wéér veel donkerrode gemeenten, wel minder positieve tests in IJsselland en Flevoland

Check jouw gemeenteHet aantal coronabesmettingen in ons land is ten opzichte van gisteren opnieuw gestegen. In Oost-Nederland is die daling echter niet overal zichtbaar. In IJsselland en Flevoland ging het aantal besmettingen juist naar beneden. Wel kleuren er vandaag meer gemeenten in deze regio donkerrood dan gisteren.

In totaal werden er vandaag 8894 nieuwe positieve tests gemeld door het RIVM. Dat zijn er 120 meer dan gisteren. In Oost-Nederland is alleen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland een stijging te zien. Daar zijn er vandaag 478 nieuwe besmettingen gemeld, 71 meer dan gisteren.

In de veiligheidsregio's IJsselland en Flevoland zien we juist een daling. In IJsselland worden er vandaag 217 positieve tests gemeld, terwijl dat er gisteren nog 304 waren. In Flevoland is er een flinke daling te zien. Vandaag werden daar 89 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 209 minder dan gisteren.

Donkerrood

De coronakaart in het Stentor-gebied kleurde gisteren voor een groot deel donkerrood, 13 gemeenten kregen deze kleur. Dat aantal blijft hoog, vandaag zijn het zelfs 14 gemeenten die donkerrood kleuren op de kaart. Dit zijn Urk, Nijkerk, Putten, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Staphorst, Epe, Voorst, Deventer, Rijssen-Holten, Lochem, Brummen en Bronckhorst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Koploper als het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is vandaag Ermelo. Het gaat hier om 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook in Putten (95), Bronckhorst (88) en Staphorst (87) gaat het niet goed. Gisteren voerde Urk deze ranglijst nog aan met 133 positieve tests per 100.000 inwoners, vandaag zijn dat er 57.

Er zijn echter ook gemeenten waar het iets beter gaat. Apeldoorn, Noordoostpolder, Elburg en Olst-Wijhe kleurden gisteren bijvoorbeeld nog donkerrood op de coronakaart, maar nu niet meer. Bovendien zien we vandaag weer een gemeente die grijs kleurt. Dit gaat om Zeewolde met slechts 4 positieve tests per 100.000 inwoners. Zeewolde is al lange tijd de Flevolandse gemeente met de minste nieuwe coronabesmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk beeld

Landelijk gezien komen de meeste besmettingen opnieuw voor in de grote steden in ons land. In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 485 besmettingen aan het licht gekomen. In Rotterdam testten 291 inwoners positief. In Den Haag kwamen er 199 gevallen bij, in Utrecht 137 en in Eindhoven 136. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 51.000 mensen positief getest, tegen iets meer dan 35.000 de week ervoor. In totaal is het virus nu bij bijna 595.000 mensen in Nederland vastgesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.