KAART | Wéér veel positieve tests in Noord- en Oost-Gelderland, opvallende piek in Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 739 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 79 minder dan een etmaal eerder. Dat komt vooral doordat er in IJsselland minder nieuwe mensen positief testten dan voorgaande dagen. In Noord- en Oost-Gelderland gaat het hardst met de besmettingen.

Er kwamen afgelopen 24 uur 424 nieuwe coronagevallen aan het licht in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dat is vergelijkbaar met het aantal van gisteren (419). Zowel in absolute als in relatieve zin ligt dit getal aanzienlijk hoger dan in IJsselland en Flevoland. Omgerekend per 100.000 inwoners testten 51 mensen in Noord- en Oost-Gelderland positief tussen gisterochtend en vanochtend: veel meer dan in Flevoland (34) en IJsselland (32).

Zeven gemeenten uit de Stentor-regio in Noord- en Oost-Gelderland kleuren rood op de coronakaart: dat betekent dat er meer dan 56 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. In absolute zin scoort Apeldoorn het beroerdst met 92 positieve tests (56 per 100.000 inwoners). In relatieve zin kwamen er in Noord- en Oost-Gelderland in Berkelland de meeste coronagevallen bij: 71 per 100.000 inwoners.

In IJsselland daalde het aantal nieuwe besmettingen van 266 naar 171. De voorgaande vier dagen lag dit aantal aanzienlijk hoger. Op de coronakaart van vandaag is deze regio dan ook behoorlijk opgeklaard. Alleen Staphorst kleurt nog rood. Daar testten 17 mensen positief (99 per 100.000 inwoners). Dat getal lag sinds 20 januari niet meer zo hoog in deze gemeente.

Ommen valt in positieve zin op met slechts één nieuwe besmetting. Ook Zwolle doet het relatief goed met 35 nieuwe coronagevallen: 27 per 100.000 inwoners. Deventer hoort bij de gemeenten met een minder gunstig resultaat: 46 positieve tests in 24 uur.

Urk

In Flevoland springt Urk eruit. Nadat er gisteren vrij weinig besmettingen aan het licht kwamen (7), is het aantal coronagevallen afgelopen etmaal opgelopen met 19. Het virus leeft er weer op nadat in de maanden februari en maart slechts 107 Urkers positief testten. In april ligt het aantal besmettingen al op 305.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is zaterdag gedaald met 21, de grootste afname sinds 13 maart. In totaal liggen nu nog 816 mensen met corona op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Gisteren nam het aantal coronapatiënten op de ic’s nog toe met 17, de grootste stijging sinds 8 april. Vrijdag meldde het LCPS dat de intensive cares tegen hun ‘maximale capaciteit’ aan zitten. Op die dag nam het aantal coronapatiënten op de ic’s af met twee.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten zaterdag net als op de ic’s flink af, met 78 tot 1698. In totaal zijn nu 2514 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 99 minder dan vrijdag.

