KAART | Weinig nieuwe besmettingen in Deventer, Urk en Rijssen-Holten vallen uit de toon

Check jouw plaatsHet aantal gemelde coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur is opnieuw afgenomen ten opzichte van een etmaal eerder: van 7769 naar 7657. In de regio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland tekent zich ook voorzichtig een positief beeld af. Wel blijft de gemeente Rijssen-Holten een probleemkind.

De drie veiligheidsregio's in het Stentor-gebied kleuren op de laatste coronakaart amper rood. Ten opzichte van vorige week is een bescheiden positieve curve te zien. Dit is in lijn met de landelijke trend.

Afname

Het aantal nieuwe besmettingen in IJsselland nam het afgelopen etmaal dan ook af: van 154 naar 129. Ook in Flevoland is het beeld wat gunstiger (204) dan een dag eerder (237). In de regio Noord- en Oost-Gelderland kreeg de positieve lijn van gisteren geen gevolg, al is het verschil minimaal. Er werden daar 268 nieuwe besmettingen geconstateerd: 14 meer dan een etmaal ervoor.

Van de grote steden in onze regio scoort Deventer in verhouding tot het aantal inwoners het best. De koekstad constateerde 18 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In Apeldoorn (29), Zwolle (38) en Lelystad (42) zijn dat er beduidend meer.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Nog twee gemeenten kleuren rood in het Stentor-gebied. Rijssen-Holten valt voor de vierde dag op rij in negatieve zin op. In die gemeente werden 86 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners gemeld. Urk deed het in verhouding nog iets beroerder: daar werden afgelopen 24 uur 95 nieuwe positieve tests geteld per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

Hoewel het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald, gaat het nog niet overal goed. Vooral de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is erg rood. Daar registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 800 positieve tests.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond volgde met 768 nieuwe gevallen. Utrecht noteerde 622 nieuwe besmettingen, gevolgd door Twente (458) en Hollands-Midden (444).

Het RIVM waarschuwde dan ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

