KAART | Zes gemeenten in Oost-Nederland zonder nieuwe besmettingen: Nunspeet en Hattem zelfs al twee dagen ‘schoon’

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve tests in de Stentor-regio is de afgelopen 24 uur weer afgenomen. In totaal bleken 139 mensen besmet met corona, elf minder dan de dag ervoor. Nunspeet en Hattem vallen in positieve zin op: daar waren voor de tweede dag op rij geen nieuwe besmettingen.

In totaal waren er de afgelopen 24 uur liefst zes gemeenten in de regio waar niemand positief testte. Behalve in Nunspeet en Hattem was dat ook in Heerde, Nijkerk, Zeewolde en Bronckhorst het geval. Epe en Dalfsen verdienen ook een vermelding met allebei slechts één nieuwe besmetting en nul in de 24 uur daarvoor.

Oldebroek kleurt over het afgelopen etmaal als enige donker op de kaart, met een relatief hoog aantal van 29,6 positieve tests per 100.000 inwoners. In de praktijk komt dat echter neer op zeven besmettingen. Apeldoorn telde in de voorbije 24 uur 15 nieuwe coronagevallen, tegenover 8 in Zwolle en 6 in Kampen.

Landelijk

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland nam het afgelopen etmaal met 1490 toe. Dat zijn er ruim honderd minder dan de dag ervoor. Bovendien kwam het aantal positieve tests daarmee voor het eerst sinds 15 september in een etmaal onder de 1500 uit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 15.445 meldingen van positieve tests gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 2206 per dag, en ook dat is het laagste peil sinds september.

Intensive care

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen maandag 993 coronapatiënten, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is de tweede dag op rij dat er minder dan duizend mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet houden.

Op de intensive cares werden afgelopen etmaal zeven nieuwe patiënten met corona opgenomen. Omdat er acht mensen werden ontslagen of overleden, liggen er nog 343 coronapatiënten op de ic’s, één minder dan zondag. Ter vergelijking: precies een maand geleden, op 7 mei, werden nog 44 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen.

De verpleegafdelingen namen afgelopen 24 uur 51 nieuwe coronapatiënten op, maar de totale bezetting daalde eveneens. Er liggen momenteel 650 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, in de klinieken.

