KAART | Zeventien gemeenten in Oost-Nederland zonder nieuwe besmettingen, Veluwe kleurt nog oranje

Check jouw gemeenteHet aantal mensen in Oost-Nederland dat het afgelopen etmaal positief is getest op het coronavirus, is gedaald. Maar het virus is nog niet volledig bedwongen. Zeven gemeenten in deze regio zijn nog oranje gekleurd, de rest is grijs.

Elburg is de gemeente in Oost-Nederland waar gisteren de besmettingsgraad relatief het hoogst lag, met 17,3 besmettingen per 100.000 inwoners, dat zijn vier besmettingen in totaal. Putten (4 besmettingen), Nunspeet (3), Nijkerk (4), Zeewolde (2), Zwartewaterland (3) en Bronckhorst (4) zijn de andere gemeenten die oranje kleuren op de kaart, met meer dan 7 besmettingen per 100.000 inwoners.

Het goede nieuws is dat het RIVM in zeventien gemeenten in Oost-Nederland maandag helemaal geen positieve coronatests heeft gemeld: Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Dronten, Oldebroek, Kampen, Hattem, Heerde, Epe, Steenwijkerland, Staphorst, Ommen, Hardenberg, Olst-Wijhe, Voorst, Lochem en Berkelland.

In heel Nederland werden 580 mensen positief getest op 28 juni, dat is lager dan het gemiddelde van de week ervoor (625). In Flevoland werden gisteren tien mensen positief getest, in de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland testten twintig mensen positief, terwijl in de veiligheidsregio IJsselland zeven mensen positief getest werden.

Minder ziekenhuisbedden

De daling is ook te zien in het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Op dit moment zijn 189 gewone ziekenhuisbedden bezet door patiënten met Covid-19, dat is 15 minder dan een week ervoor. Het aantal coronapatiënten op intensive cares is 142, dat is één meer dan in de voorgaande twee dagen.

Twee personen werden op 28 juni in Nederland met Covid-19 opgenomen in een ziekenhuis, in de regio Oost-Nederland was dat aantal nul. Op deze dag werden in Nederland ook geen nieuwe coronapatiënten opgenomen op ic-afdelingen.

En goed nieuws: er werden maandag nul coronadoden geregistreerd. Nadat zaterdag voor het eerst sinds 7 september 2020 zo was, volgt nu opnieuw een heugelijke dag. Wel worden sterfgevallen vaak iets later pas doorgegeven: zo meldde het RIVM op zondag één overlijdensgeval.

Bijna 300 per minuut

Het aantal covidvaccinaties in Nederland staat nu op 15.342.995, dit zijn zowel eerste als tweede prikken. In de afgelopen zeven dagen zijn elke dag gemiddeld 209.689 vaccinatieprikken gezet, dat betekent dat elke minuut in Nederland 291 mensen gevaccineerd worden.

