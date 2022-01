KAART | Zo’n tienduizend positieve tests in de regio, Flevoland is mede door Urk vandaag de uitschieter

CHECK JOUW GEMEENTEIn de regio zijn de afgelopen etmaal bijna 10.000 mensen positief getest op corona. In Urk kwamen er relatief de meeste besmettingen bij, ook de rest van Flevoland slaat rood uit op de coronakaart. In absolute zin is Apeldoorn net als een dag eerder de koploper.

Werden er zondag nog bijna 1200 positieve tests gemeld vanuit Apeldoorn, vandaag kwamen er daar nog eens 723 bij. Apeldoorn is daarmee de gemeente in deze regio met de meeste nieuwe besmettingen. Ook in Zwolle (593), Lelystad (539), Deventer (350) en Harderwijk (294) werden de afgelopen 24 uur veel mensen positief getest op corona.

In Flevoland was het totaal aantal nieuwe besmettingen de afgelopen 24 uur liefst 3714, veel meer dan zondag (1353) en zaterdag (450). De regio IJsselland kende ook een verdubbeling: van 1017 op zondag naar 2159 vandaag. En ook in Noord- en Oost-Gelderland schommelen de cijfers nogal: van 2054 op zaterdag en 5453 op zondag naar 3685 vandaag.

Achterstand RIVM

De schommelingen houden vermoedelijk verband met de achterstand die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de afgelopen twee weken landelijk heeft opgelopen. Ruim 100.000 positieve tests moeten nog geregistreerd worden, al neemt dat aantal sinds vandaag weer af.

Urk is vandaag de uitschieter in de regio als het gaat om het aantal positieve tests per 100.000 inwoners. Dat is in Urk ruim 1000, wat neerkomt op 216 inwoners. Gisteren was Putten met 1120,5 positieve tests per 100.000 inwoners nog koploper, vandaag is dat getal daar bijna gehalveerd. Dat betekent dat in de Veluwse gemeente toch nog 137 positieve tests zijn gemeld.

In de gemeente Rijssen-Holten zijn relatief de minste positieve tests gemeld: 151, 8 per 100.000 inwoners (58). Nijkerk blijft als enige andere gemeente in de regio onder de 200 (165,1).

Landelijk

In heel Nederland meldde het RIVM vandaag opnieuw een dagrecord, met 112.278 positieve coronatests. Ook dat kan te maken hebben met het wegwerken van 26.000 positieve testuitslagen, die nog niet geregistreerd waren. Bovendien was er zaterdag een technische storing.

In de ziekenhuizen worden op de verpleegafdelingen momenteel 1035 mensen met corona behandeld, 90 meer dan gisteren. Ook op de intensive cares nam het aantal coronapatiënten toe met 3, tot 212 in totaal.