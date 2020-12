KAART | Zorgelijke cijfers in heel Oost-Nederland, Putten scoort ondanks daling het slechtst

Na twee dagen van een daling in het aantal corona-besmettingen is er vandaag weer een toename te zien. In de Afgelopen 24 uur werden er bijna 600 meer nieuwe positieve tests gemeld dan gisteren. In Oost-Nederland is het aantal besmettingen vrijwel gelijk aan gisteren, maar in Flevoland zijn de cijfers alarmerend.

Flevoland kleurt opnieuw donkerrood op de coronakaart. In de regio zijn de afgelopen 24 uur 370 nieuwe besmettingen vastgesteld. Omgerekend naar 100.000 inwoners scoort Flevoland het op-één-na-slechtste van het het land.

Urk, dat gisteren de enige niet rode gemeente in Flevoland was, telt vandaag verhoudingsgewijs de meeste besmettingen in Flevoland. Urk is al een lange tijd de brandhaard in onze regio. Het RIVM liet vandaag weten dat negen van de tien brandhaarden in de tweede golf een Christelijke gemeente is. Urk is staat in die lijst genoteerd als de grootste brandhaard, Staphorst staat ondanks de wisselende cijfers niet in de top 20 grootste brandhaarden van de laatste weken.

In Flevoland is ook in Dronten en Zeewolde een flinke stijging te zien. Het hoge aantal besmettingen in die laatste gemeente is toe te wijzen aan twee bedrijven, waar grote groepen werknemers positief getest werden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opvallende daling in Rijssen-Holten

Ook in Harderwijk, Ermelo, Nijkerk en Putten blijft de situatie zorgelijk. Hoewel er in Putten vandaag minder positieve tests zijn genoteerd dan gisteren, scoort de gemeente absoluut het slechts van de hele regio. In het Vechtdal gaan de cijfers ook flink omhoog, alleen Dalfsen laat daar een daling zien en kleurt zelfs als enige gemeente niet donker op de kaart.

Een flinke daling is er ook te zien in Rijssen-Holten, die gisteren tot één van de negatieve uitschieters behoorden. Vandaag werden er bijna honderd minder besmettingen gemeld per 100.000 inwoners. Ook in Apeldoorn, Kampen, Oldebroek en Nunspeet was een daling te zien. Toch neemt de daling de zorgen bij de burgemeester van Nunspeet niet weg en kwam hij vandaag met een ‘ernstige boodschap voor zijn inwoners’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slechts vier gemeenten zonder nieuwe besmettingen

In de hele regio werden er in de afgelopen 24 uur 1.212 nieuwe besmettingen genoteerd. Dat zijn er tien meer dan gisteren. In zowel Flevoland (370) als Noord en Oost Gelderland(520) is een lichte stijging te zien. Bij IJsselland gaat het om een lichte daling.

Landelijk gezien staat de teller vandaag op 10.447 nieuwe besmettingen. Na een afname van twee dagen, gaan de cijfers weer iets omhoog. Gisteren kwamen er 9.853 nieuwe corona-gevallen bij. Amsterdam staat in aboslute getallen nog steeds bovenaan met 370 nieuwe besmettingen. In het hele land zijn slechts vier gemeenten met een nul nieuwe besmettingen. Dat zijn de Waddeneilanden Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland en het Zeeuwse Nieuw-Beverland.

In de afgelopen week zijn in het hele land 81.561 positieve test genoteerd. Dat is fors hoger dan de week ervoor, toen het om bijna 20.000 minder ging. Sinds de uitbraak van het virus zijn er meer dan 721.090 mensen besmet geweest.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.