KAART | Zorgen in Nunspeet houden aan, cijfers in Putten schieten omhoog

CHECK JOUW GEMEENTEDe gemeente Nunspeet schiet opnieuw diep in het rood op de coronakaart van Oost Nederland. Achttien positieve testen werden hier vandaag gemeld, drie meer dan gisteren. Ook in Putten lopen de cijfers op.

Landelijk gezien is de gemeente Dantumadiel in Friesland de gemeente Nunspeet wel voorbij gegaan. Zij kleuren als enige twee gemeenten nog donkerrood op de coronakaart. In Nunspeet werd één inwoner opgenomen in het ziekenhuis wegens klachten door besmetting met COVID-19.

Putten schiet omhoog

De kaart laat een wisselend beeld zien ten opzichte van gisteren. Gemeenten waar eerst zeven tot minder besmettingen te vinden waren, kleuren nu ineens weer op. Putten begint in een gevaarlijke zône te komen met negen positieve testen. Op basis van het inwonersaantal van het dorp is dat relatief gezien een flinke stijging. Gisteren waren hier nog geen besmettingen te melden. Ook Oldebroek was in de veiligste, grijze, beland maar kleurt toch licht oranje met drie besmettingen.

Nul besmettingen

Dalfsen is de enige gemeente waar nul besmettingen te vinden waren. ZDe gemeenten Staphorst, Zwartewaterland, Dalfsen, Heerde, Dronten, Deventer, Lochem, Berkelland en Brummen zijn onder de 7 positief gesteste personen per 100.000 inwoners gekomen. Brummen had gisteren nog een verviervoudiging van het aantal besmette mensen ten opzichte van de dagen daarvoor. Het gaat hier dus de goede kant op.

De regio op landelijk niveau

Landelijk gezien waren er vandaag 2730 positieve testen te melden. Dat zijn er 113 minder dan gisteren en hoger dan het gemiddelde aantal positieve testen op het coronavirus (2518).



In de Veiligheidsregio IJsselland zijn er 59 positieve testen gemeld. Dit is een daling ten opzichte van gisteren, toen werden er nog 80 besmettingen gemeld. Drie inwoners van de regio IJsselland werden opgenomen in het ziekenhuis. Tachtig mensen kregen gisteren in de Veiligheidsregio Flevoland te horen dat ze positief getest waren op corona. Dit zijn 16 besmettingen minder dan gisteren. Hier waren twee ziekenhuisopnames. De regionale uitschieter is Noord- en Oost Gelderland: hier zijn 118 mensen positief getest op corona. Zes personen zijn opgenomen in het ziekenhuis sinds gisteren.

