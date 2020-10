KAART | Zorgwekkende stijging Dalfsen, niet eerder zoveel besmettingen in Epe en Lelystad

Het afgelopen etmaal is het aantal nieuwe coronagevallen gestegen naar een recordhoogte. Ook in Oost-Nederland gaat het aantal besmettingen hard omhoog. De gemeente Apeldoorn heeft daar het grootste aandeel in met 55 bevestigde besmettingen.

Op de dag dat de tienduizend besmettingen binnen één etmaal wordt aangetikt zijn er in bijna alle gemeenten binnen de regio stijgingen te zien ten opzichte van gisteren. In slechts vijf van de 33 gemeenten is het aantal bevestigde besmettingen gedaald.

Vanuit Epe komen zorgwekkende cijfers binnen. Daar werden vandaag 18 coronagevallen gemeld. Dat is het hoogste aantal besmettingen binnen één dag voor de gemeente sinds de uitbraak van het virus. Datzelfde geldt voor Lelystad. Niet eerder noteerde het zoveel besmettingen binnen 24 uur, namelijk 36.

In Dalfsen is een zorgwekkende stijging te zien. Daar zijn 20 nieuwe coronagevallen gemeld, bijna een evenaring van het dagrecord van 10 oktober. Dalfsen is daarmee uitschieter op de coronakaart als er wordt gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, namelijk 70 op de 100.000.

Nuance

Op de coronakaart is te zien dat er een explosieve stijging is in de gemeente Rijssen-Holten. Daar zouden vandaag 41 nieuwe besmettingen zijn gemeld, wat neerkomt op meer dan 107 positief geteste mensen van de 100.000 inwoners. Toch is dit niet het werkelijke dagcijfer, want de GGD Twente waarschuwde al eerder voor dagen met grote aantallen besmettingen.

Volgens directeur Publieke Gezondheid bij GGD Twente Samantha Dinsbach gaven de afgelopen dagen namelijk een vertekend beeld. „Er wordt de komende dagen een inhaalslag gemaakt met het aantal geregistreerde besmettingen”, vertelde ze.

Stijging in grote steden

Ook de grote steden in de regio ontkomen niet aan een stijging. Deventer steeg van 24 naar 38 nieuwe coronagevallen. Apeldoorn telt vandaag de meeste besmettingen in de regio. Het aantal bevestigde besmettingen ging van 38 naar 55. In Zwolle kwamen er zes meer bij ten opzichte van gisteren: van 36 naar 42.

Veiligheidsregio’s

De GGD Flevoland meldt vandaag 178 positief geteste personen. De GGD IJsselland 193 en de GGD Noord- en Oost-Gelderland 281 nieuwe coronabesmettingen. Bij elkaar opgeteld zijn dat er 652. Een flinke stijging ten opzichte van gisteren, toen er 528 nieuwe gevallend werden gemeld.

De ‘tienduizend-grens’

Eerder deze dag noemde een woordvoerder van de GGD een aantal van 10.000 besmettingen per dag als grens waarboven het ook lastig wordt om het bron- en contactonderzoek - dat in omvang al sterk is uitgekleed - vol te houden.

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten bedraagt 2073, 70 meer dan de vorige dag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarvan liggen er 1601 buiten de intensive care, 61 meer dan gisteren. Op de ic liggen 472 Covid-patiënten, 9 meer dan de dag ervoor. Die toename is de laagste in een week tijd, maar op de verpleegafdelingen zwelt de groei juist weer iets aan.