KAART | Zoveel besmettingen zagen we nog nooit...en de cijfers zijn niet eens compleet

CHECK JOUW GEMEENTEHoeveel besmettingen er deze week in jouw stad of dorp zijn? Het zijn cijfers die je niet kunt overzien. Ook de GGD's niet, die nog een 30.000 besmettingen achter lopen op de nu bekende getallen. Omdat ze indrukwekkend zijn, zetten we hier toch al -de nog niet complete cijfers- voor je op een rijtje.

In onze drie grote steden raakten duizenden mensen besmet in de afgelopen 7 dagen. 2354 Apeldoorners moesten in een week tijd een positieve test in de email aantreffen. In Zwolle werden 1730 mensen besmet en in Deventer 1301.

Daarmee belanden ze overigens niet in de relatieve top 3 als je per 100.000 inwoners gaat rekenen. Daar spant Hattem de kroon met 205 besmettingen, wat neerkomt op 1678,5 per 100.000. Olst-Wijhe volgt met 153 besmettingen (838,3 relatief). Brummen telde 163 besmettingen, dat zijn er 785,3 per 100.000. En Urk belandt ook nog wel in dat relatieve rijtje met 153 besmettingen deze week (727,4)

In onze veiligheidsregio's raakten vandaag bijna vijfduizend mensen besmet. Volgens de dus nog niet complete cijfers. In Noord- en Oost Gelderland gaat het om 2736 mensen, in IJsselland om 1142 en in Flevoland om 944 mensen. Hattem had vandaag de grootste relatieve stijging met 450,3 mensen per 100.000 mensen: 55 mensen op 1 dag. Lochem (139) telde 412,1 besmettingen per 100.000 en Elburg (88) 379,9 positieve mensen per 100.000.

Er overleden deze zeven dagen in onze regio toch nog vijf mensen aan corona. In Zutphen waren dat 2 mensen, in Oldebroek, Apeldoorn en Lelystad gaat het om 1 persoon.

Nog nooit zijn er landelijk bezien zo veel positieve uitslagen van coronatests geregistreerd als tussen donderdagochtend en vrijdagochtend. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwamen 57.549 meldingen van nieuwe gevallen binnen.

Achterstand van tienduizenden

Het aantal stijgt zo snel dat de computersystemen het niet kunnen bijhouden: de achterstand van de afgelopen vier dagen is opgelopen tot ongeveer 30.000 positieve tests. Die besmettingen zijn wel bevestigd, maar nog niet geregistreerd.

Op dit moment is ongeveer 1 op de 75 Nederlanders besmet met het coronavirus, zegt zorgminister Ernst Kuipers na afloop van de ministerraad. Het aantal mensen dat ziekenhuiszorg nodig heeft, blijft relatief gelijk. ,,Maar de uitval in de samenleving is groot”, aldus Kuipers.

Op deze kaart kun je zien hoeveel mensen er in jouw omgeving besmet raakten. Opvallend is dat de Bijbelbelt nu geen hotspot is, maar dat juist dichtbevolkte gebieden geraakt worden. Daar leven de mensen dichter op elkaar en is de kans op besmetting groter.

Om ontwrichting van de samenleving te voorkomen, zijn de quarantaineregels al aangepast. Wie onlangs besmet is geweest, of langer dan een week geleden een booster heeft gehad, hoeft niet meer in quarantaine na contact met een besmet persoon. Bij klachten moet men wel thuisblijven. Ook geldt onverminderd dat mensen die positief zijn getest in isolatie moeten, zegt Kuipers.

Het aantal besmettingen dat nog niet geregistreerd is, loopt op. Nu zijn het er 30.000, op donderdag was de achterstand ongeveer 27.000 gevallen over drie dagen.

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt nu wel toe. In de afgelopen week zijn gemiddeld bijna 120 mensen per dag op een intensive care of verpleegafdeling beland. Dat gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en dat is de langste periode van toename sinds eind november.

In de afgelopen dag namen ziekenhuizen 117 coronapatiënten op bij een verpleegafdeling en 11 op een intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorlopig zijn er wel meer coronapatiënten die het ziekenhuis verlaten dan die er binnenkomen. Daardoor daalt de totale bezetting. Momenteel behandelen de Nederlandse ziekenhuizen 1109 mensen die Covid-19 hebben, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste niveau sinds eind oktober. In de afgelopen dag zijn netto vijftien bedden vrijgekomen.

