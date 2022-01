KAART | Zutphen en Ermelo minste nieuwe besmettingen in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEHet coronavirus houdt in oostelijk Nederland vooral huis in de Veiligheidsregio’s Noord-Oost Gelderland, gevolgd door Flevoland en IJsselland. Nog steeds lopen de cijfers op. Bij elkaar geteld werden er in het afgelopen etmaal 2939 positieve testen gemeld.

In IJsselland zijn in de afgelopen 24 uur 758 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Gisteren was dat nog een aantal van 712. Nog steeds blijven het aantal positieve testen fors, vooral in Zwolle (173 per 100.000 inwoners), hier was het aantal besmettingen procentueel gezien het meeste. In absolute cijfers zijn hier 224 personen besmet geraakt met covid19. De minste besmettingen in relatieve zin waren er in Kampen, een aantal van 103 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute cijfers blijft dit op een getal van 29 mensen met een positieve uitslag.

Almere drukt op cijfers Flevoland

De situatie in Veiligheidsregio Flevoland is forser, 1014 personen die zich bij de GGD hebben getest kregen een positieve uitslag. Almere behoort niet tot de Stentor-regio, maar heeft omdat het zich in deze provincie bevindt een grote invloed op de resultaten van de telling van positieve testen. 628 personen raakten hier besmet. Lelystad volgt op de voet met 161 besmettingen in absolute zin, wat neerkomt op 202 besmettingen per 100.000 inwoners.

Gunstigere cijfers in Zutphen en Ermelo

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland staat met 1167 positieve testen bovenaan met de meeste besmettingen in Oost-Nederland. De gemeente Nijkerk heeft procentueel gezien de meeste nieuwe besmettingen (191 per 100.000 inwoners). 83 personen hebben hier in de afgelopen 24 uur te horen gekregen besmet te zijn met covid19. Ermelo (67 besmettingen per 100.000 inwoners) ligt als ‘veilige haven’ ingeklemd tussen Putten (172 besmettingen per 100.00 inwoners) en Harderwijk (181 besmettingen per 100.000 inwoners). Het is samen met Zutphen (98 besmettingen per 100.00 inwoners) de enige gemeente die onder de 100 besmettingen per 100.000 inwoners komt.

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 35.521 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen er op donderdag volgens gecorrigeerde cijfers 29.853 nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen volgens cijfers van het RIVM momenteel 954 patiënten die opgenomen zijn in een gewoon ziekenhuisbed vanwege het coronavirus. Op de IC liggen 334 patiënten met het coronavirus.

