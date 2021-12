KAART | Zutphen kleurt diepdonkerrood, ook Putten kampt met veel coronabesmettingen

De hoeveelheid nieuwe coronabesmettingen loopt sterk uiteen, maar in Flevoland liggen de cijfers nog steeds redelijk dichtbij elkaar. Opvallend is dat de provincie al een week behoorlijk veel infecties meldt, terwijl in Gelderland en Overijssel juist een dalende trend zichtbaar lijkt.

Zorgen in Zutphen

Zutphen meldt vandaag wederom een stijging in de hoeveelheid nieuwe coronabesmettingen: het zijn er 77. Dat is 50 procent meer dan gisteren en een ruime verdrievoudiging in vergelijking met vorige week. Per 100.000 inwoners zijn er 160 corona-infecties: nergens in de regio zijn de relatieve cijfers zo hoog.

Olst-Wijhe registreerde gisteren de minste besmettingen per 100.000 inwoners, maar kan vandaag niet hetzelfde zeggen. Sterker nog, de gemeente noteert vandaag 10 infecties meer dan gisteren (17 in totaal).

Stijgende lijn in Flevopolder

Na een korte pauze, begint het aantal coronagevallen in Zeewolde weer aan een klim. Met 91.8 besmettingen per 100.000 inwoners (21 positieve testuitslagen) doet het niet veel onder voor buurgemeente Dronten. Die meldt 107.1 infecties per 100.000 inwoners, hetgeen neerkomt op 45 positieve coronatestuitslagen. Dat is een stijging van 80 procent ten opzichte van het begin van deze week.

Weinig infecties op Urk

Het algemene beeld wat betreft nieuwe corona-infecties lijkt op sommige plaatsen dus nog steeds zorgelijk, al daalt het aantal besmettingen in de meeste gemeenten. Toch is er ook goed nieuws. Urk heeft bijvoorbeeld vandaag de minste besmettingen per 100.000 inwoners: 18.8 om precies te zijn. Omgerekend betekent dat 4 nieuwe infecties. In Heerde zijn het er 5 en dat komt neer op 26.6 besmettingen per 100.000 inwoners.

De Veluwe halveert

Waar Elburg gisteren donkerrood kleurde vanwege de enorm hoge besmettingscijfers, noteert de gemeente vandaag een daling van zo’n 55 procent. Dat betekent 16 nieuwe corona-infecties.

Nijkerk toont eenzelfde soort vermindering in de hoeveelheid positieve testuitslagen: gisteren waren het er 41, vandaag 18.

Daling in Deventer

In Deventer halveert het aantal coronagevallen ten opzichte van gisteren. Met 40,5 besmettingen per 100.000 inwoners (41 positieve testuitslagen) is de gemeente vandaag weer lichtoranje op de coronakaart. Dezelfde daling is zichtbaar in Epe: de gemeente meldt 10 nieuwe infecties, de helft van gisteren.

Meer testen, minder positief

In de dagen voor kerst ziet GGD GHOR Nederland een toename in het aantal coronatestafnames in de teststraten. De koepelorganisatie heeft het over een stijging van zo’n 10 procent. ,,Het is niet met zekerheid te zeggen dat dit preventief is voor de feestdagen, maar het lijkt er wel op”, zegt een woordvoerder. Hij vertelt dat er de afgelopen dagen niet méér positieve testuitslagen zijn bijgekomen, ondanks de extra testen. ,,Dat geeft ons het gevoel dat het preventieve testen zijn.”

In heel Nederland zijn er vandaag 12.517 mensen positief getest op COVID-19. Dat betekent dat er 71.6 besmettingen zijn per 100.000 inwoners.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt 553 nieuwe corona-infecties (66.5 per 100.000 inwoners).

Ook GGD-regio IJsselland meldt een flinke van zo’n 20 procent in het aantal coronabesmettingen ten opzichte van vorige week: vandaag zijn het er 336.

Flevoland kent de relatief hoogste besmettingscijfers van Oost-Nederland: per 100.000 inwoners zijn er 80.8 coronagevallen. Vandaag ontvingen 346 mensen een positieve testuitslag.

Ziekenhuisbezetting daalt licht

Momenteel worden 1.580 ziekenhuisbedden bezet door een coronapatiënt. Daarnaast liggen er 546 mensen op de intensive care. Dit is zo’n 53 procent van alle bezette IC-bedden en zegt niet iets over de maximale IC-capaciteit. Als er veel coronapatiënten op de IC liggen, is namelijk er minder ruimte voor andere zieken.

