KAART | Zwartewaterland blijft maar donkerrood, alleen in Flevoland daling coronabesmettingen

In totaal 319 mensen zijn het afgelopen etmaal positief getest op het coronavirus in de drie veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Dat zijn er 24 meer dan een dag eerder. De gemeente Zwartewaterland is wederom de negatieve uitschieter op de kaart.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft landelijk 4420 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd tussen dinsdag- en woensdagochtend. Dat is in lijn met het weekgemiddelde. Dinsdag zijn er volgens gecorrigeerde cijfers 3834 gevallen gemeld, maandag nog 4201.

Daling Flevoland

In deze regio is het aantal positieve tests dus ook wat gestegen. Maar dat komt niet door Flevoland. In die provincie is het aantal besmettingen op één dag juist wat gedaald: van 89 naar 68 mensen. In Noord- en Oost-Gelderland is een kleine stijging te zien, van 123 naar 132. Veiligheidsregio IJsselland heeft in vergelijking met een dag eerder 36 positieve tests meer te melden, 119 om precies te zijn.

Probleemgemeenten, met een donkerrode kleur op de kaart, zijn er niet veel. Toch is er, net als wel vaker de laatste dagen, een negatieve uitschieter: Zwartewaterland. Daar zijn 70,5 positieve tests gemeld per 100.000 inwoners. Het absolute aantal van zestien besmette mensen is hetzelfde als gisteren en eergisteren. Daarmee kleurt Zwartewaterland voor de vierde keer in vijf dagen tijd donkerrood op de coronakaart.

Staphorst en Heerde

Gemeenten met niet of nauwelijks besmettingen zijn er ook in dit gebied. Drie daarvan zijn er in de provincie Flevoland te vinden. Dan gaat het om de Noordoostpolder, Urk en Lelystad. Verder zijn er geen besmettingen gemeld vanuit Heerde en is het aantal positieve tests in Staphorst ook gering.

Van de grote steden komen de meeste positieve tests vandaag uit Zwolle, met 27,2 per 100.000 inwoners.

Minder ziekenhuispatiënten

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 is het afgelopen etmaal toegenomen met 63. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ook in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Drie gemelde sterfgevallen kwamen uit de regio IJsselland; Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland melden beide één dode als gevolg van het coronavirus.

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 1883 coronapatiënten, 34 minder dan dinsdag. Van deze zieken liggen er 533 op de intensive care, 5 minder in vergelijking met een dag geleden.