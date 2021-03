KAART | Zwartewaterland draagt stokje coronakoploper na weken over, explosie van besmettingen op de Veluwe

Het aantal nieuwe positieve coronagevallen in Oost-Nederland is de afgelopen 24 uur fors toegenomen. Er werden in de veiligheidsregio's Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland 701 besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 75 meer dan vrijdag.

Van die drie veiligheidsregio's viel vooral Noord- en Oost-Gelderland op. Daar werden 384 nieuwe gevallen gemeld, 16 meer dan gisteren. Dit is het hoogste aantal sinds 9 januari en is ook terug te zien op de coronakaart. Bijna één derde (5 van de 17) van de Gelderse gemeenten in de Stentor-regio is donkerrood gekleurd, de hoogste signaalwaarde van het RIVM.

IJsselland was de grootste stijger. Vrijdag leek de regio na een enorme piek in rustiger vaarwater te zijn beland, maar de afgelopen 24 uur testten 225 mensen (82 meer dan een dag eerder) positief op het coronavirus. In Flevoland nam het aantal nieuwe gevallen het afgelopen etmaal juist af. Daar werden 92 coronagevallen gemeld, 23 minder dan gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuwe koploper

Zwartewaterland is nu níet meer de ‘coronakoploper’ in Oost-Nederland. Dat is vandaag de Gelderse gemeente Voorst. Daar werden omgerekend 77,4 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Voorst is één van de in totaal zeven gemeenten in Oost-Nederland die de donkerrode kleur hebben op de coronakaart. Gisteren waren dat er nog drie.

Landelijk heeft het RIVM 7668 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 8 januari en zijn er 280 meer dan vrijdag. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. De verwachting is dat het totaal aantal bevestigde coronagevallen zondag of maandag de 1,2 miljoen overstijgt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder opgelopen. Momenteel worden 2047 coronapatiënten in de ziekenhuizen behandeld, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Een dag eerder waren dat er 2041. Het aantal patiënten op de intensive cares steeg met 23 naar 602.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.