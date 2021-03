KAART | Zwartewaterland landelijke coronakoploper, zorgwekkende weekcijfers IJsselland

In de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen gisterochtend en vanochtend 388 positieve coronatests gemeld, 79 meer dan een etmaal eerder. De gemeente Zwartewaterland valt opnieuw in negatieve zin op. Ook de weekcijfers van de drie veiligheidsregio’s zijn allesbehalve zaligmakend.

In de gemeente Zwartewaterland werden afgelopen 24 uur - in verhouding tot het aantal inwoners - de meeste positieve tests geteld van Nederland. Er kwamen 30 coronagevallen aan het licht: omgerekend zijn dat er 132 per 100.000 inwoners. De afgelopen week kleurt Zwartewaterland vaak rood op de coronakaart. Sinds 22 februari testten 160 inwoners positief. Dertig in één etmaal was daar nog nooit voorgekomen.

Naast het ‘rode’ Zwartewaterland kleuren ook nog vier gemeenten in IJsselland donkeroranje op de coronakaart. Dan zijn er meer dan 27 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. Het gaat om Hardenberg (43), Dalfsen (39), Steenwijkerland (32) en Kampen (30).

Noord- en Oost-Gelderland & Flevoland

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden tussen gisterochtend en vanochtend 154 mensen positief getest, 43 meer dan gisteren. Nunspeet deed het met 32 positieve tests per 100.000 inwoners relatief het minst goed in deze regio, in Voorst (4) en Lochem (6) lag dit getal het laagst.

In Flevoland bleken afgelopen 24 uur 81 inwoners positief, 6 meer dan gisteren. De gemeenten Urk en Noordoostpolder kleuren keurig grijs op de coronakaart, Zeewolde is vanwege 8 positieve tests de enige donkeroranje gemeente.

Landelijk werden tussen gisterochtend en vanochtend 4032 mensen positief getest. Een etmaal eerder waren dat er 3826.

Zorgelijke weekcijfers

Voor de tweede keer op rij is het aantal wekelijkse besmettingen opgelopen in zowel IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland als Flevoland. Landelijk werden er 7 procent meer mensen positief getest dan vorige week. In deze regio is de toename aanzienlijk forser.

In IJsselland steeg het aantal coronagevallen met liefst 24,8 procent. Vorige week testten 648 mensen positief, afgelopen zeven dagen waren het er 809. Ook in relatieve zin doet IJsselland het 't slechtst in het Stentor-gebied met 152 positieve tests per 100.00 inwoners deze week.

De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland telde afgelopen week 128 positieve tests per 100.000 inwoners. Met een toename van 17 procent - van 912 naar 1067 besmettingen - zit ook deze regio flink boven het landelijke stijgingspercentage.

In Flevoland bleken afgelopen zeven dagen 501 mensen het coronavirus onder de leden te hebben: 118 per 100.000 inwoners. Een week eerder waren dat er 457: een toename van 9,6 procent.

Meer tests

Dat het aantal coronagevallen landelijk met 7 procent oploopt, komt onder meer doordat er 20 procent meer tests zijn gedaan dan een week eerder. Het toegenomen testgedrag in de leeftijdsgroep 0-12 jaar hangt waarschijnlijk samen met het openen van de basisscholen en kinderdagverblijven twee weken eerder.



Het percentage positieve tests nam verder af: van 9,8 procent een week eerder naar 8,9 procent in de afgelopen week, maar het RIVM maakt zich zorgen. Het reproductiegetal (1,14) kwam voor het eerst in weken fors boven de 1 uit. Het betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 114 andere mensen besmetten. Gevolg: de epidemie wordt groter.

Positief

Toch is er - naast een daling van het percentage positieve tests - nog een gunstige ontwikkeling te noteren. Het aantal sterfgevallen dat het RIVM kon koppelen aan een positieve testuitslag in de afgelopen zeven dagen, ging van 262 (in de week van 16-23 februari) naar 177 (week 23 februari-2 maart).

Bij 75-plussers, die als eerste aan de beurt zijn bij de vaccinatie, daalde het aantal van 218 naar 136. Dat lijkt er op te duiden dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten begint af te werpen. Het totaal aantal gemelde sterfgevallen daalde van 418 naar 309, een deel daarvan heeft betrekking op mensen die langer dan een week geleden overleden.

Afgelopen week was de leeftijdsgroep 75-plus goed voor 6 procent van het aantal nieuwe besmettingen, dat was een week eerder nog 7,1 procent. Ook in de resultaten van het bron- en contactonderzoek is het effect van vaccinatie zichtbaar.

Van alle herleidbare besmettingen kon afgelopen week 2,5 procent gerelateerd worden aan een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen. Over de afgelopen drie maanden was dat gemiddeld 6,6 procent.