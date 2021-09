KAART | Zwartewaterland regionale uitschieter op dag dat Nederland grens van 2 miljoen besmettingen passeert

Het aantal nieuwe positieve tests in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur licht gedaald. Kwamen er gisteren nog 157 nieuwe besmettingen bij, vandaag zijn dat er 137. Kijkend naar de coronakaart is de situatie in Zwartewaterland opvallend te noemen, zeker als we dat vergelijken met een dag eerder. Nederland ziet vandaag het totale aantal coronabesmettingen sinds het begin van de uitbraak de grens van 2 miljoen passeren.

In zowel de veiligheidsregio IJsselland als Noord- en Oost-Gelderland zien we vandaag minder nieuwe besmettingen. In IJsselland zijn dat er deze woensdag 39 en in Noord- en Oost-Gelderland staat de teller op 52. Alleen in Flevoland is een kleine stijging waar te nemen: van 42 gisteren naar 46 vandaag.

Opvallend

Een gemeente springt er in negatieve zin uit en dat is Zwartewaterland met 39,4 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat cijfer is opvallend, omdat Zwartewaterland gisteren nog hoorde bij het gezelschap gemeenten met nul positieve tests. In absolute zin gaat het om 9 nieuwe coronagevallen in Zwartewaterland.

Staphorst, dat gisteren nog de negatieve uitschieter was, noteert vandaag minder nieuwe besmettingen: 11,6 per 100.000 inwoners, in absolute zin gaat het om 2 nieuwe positieve tests.

Er zijn zes gemeenten in deze regio die vandaag helemaal geen nieuwe positieve tests noteren. Dat gaat om Lochem, Meppel, Olst-Wijhe, Urk, Hattem en Heerde. Voor die laatste drie stond de teller gisteren ook al op nul. Veel gemeenten op de coronakaart kleuren vandaag opnieuw grijs, wat wil zeggen dat er weinig besmettingen zijn. In slechts twee gemeenten komt het aantal positieve tests per 100.000 inwoners op 20 of hoger uit. Naast Zwartewaterland is dit in Lelystad (20) en Nunspeet (25) het geval.

Landelijk beeld

In heel Nederland meldt het RIVM vandaag 1776 nieuwe besmettingen. De meeste daarvan doken op in Rotterdam: 114 inwoners daar kregen afgelopen etmaal te horen dat ze het virus onder de leden hebben. Amsterdam en Den Haag hadden beide 86 positieve tests. Daarna volgen Utrecht (34) en Breda (29). In 68 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Grens van 2 miljoen

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.618 positieve tests, gemiddeld bijna 1660 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli. Nederland kwam deze woensdag boven de grens van 2 miljoen positieve tests uit. Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in ons land. Vandaag, op dag 581 van de uitbraak, staat de teller op 2.001.347 positieve tests.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu in totaal 456 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er negentien minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal sinds 22 juli.

Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met elf tot 143. Ook dit lage aantal is in ruim twee maanden niet meer voorgekomen. Het aantal mensen op de ic’s is hiermee voor de achtste dag op rij afgenomen. Het aantal sterfgevallen in Nederland steeg vandaag met zes. Sinds het begin van de uitbraak registreerde het RIVM 18.168 sterfgevallen door corona, maar het werkelijke aantal zal hoger liggen.

