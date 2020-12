KAART | Zwolle, Deventer en Lelystad kleuren oranje, Rijssen-Holten scoort het slechtst in deze regio

Het aantal positieve coronatests over de afgelopen 24 uur is fors gestegen ten opzichte van een etmaal eerder. Er werden 13.066 nieuwe coronagevallen geteld: 798 meer dan gisteren. In Oost-Nederland kleuren wel wat minder gemeenten rood op de coronakaart. Dat komt doordat er in IJsselland aanzienlijk minder positieve tests werden geregistreerd.

Het afgelopen etmaal kwamen in IJsselland 284 coronagevallen aan het licht. Gisteren waren dat er nog 511. Op zondag ligt het totaal aantal besmettingen vaak lager dan op zaterdag, zo bleek de afgelopen maanden. Dit komt doordat er doorgaans in het weekend minder testresultaten worden ingevoerd.

In de veiligheidsregio’s Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland was er desalniettemin wél sprake van een forse toename. In Flevoland was de stijging relatief het grootst: van 263 positieve tests gisteren naar 393 coronagevallen de afgelopen 24 uur. In Noord- en Oost-Gelderland werden 718 coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder waren dat er nog 587.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Probleemkindjes

De gemeenten Rijssen-Holten, Staphorst en Ermelo behoren, net als gisteren, tot de grootste coronabrandhaarden in deze regio. In Rijssen-Holten werden 79 mensen positief getest het afgelopen etmaal: een negatief record.



Lichtpuntje: Deventer (44 per 100.000 inwoners) en Zwolle (38) kleuren vandaag oranje op de coronakaart. De afgelopen drie dagen waren die steden rood. Ook Lelystad (49) is vandaag, na zeven dagen rood, oranje op de coronakaart. Apeldoorn is met 71 coronagevallen per 100.000 inwoners de enige grote stad in deze regio die wél rood uitslaat.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Amsterdam werden de meeste nieuwe besmettingen geregistreerd (604), gevolgd door Rotterdam (367), Almere (233) en Den Haag (224). Het totaal aantal positieve tests sinds het begin van de uitbraak is 689.717. Het aantal door het RIVM bevestigde sterfgevallen is tot nu toe 10.491.

Ziekenhuisopnamen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten bedraagt 2113, dat zijn er 48 meer dan zaterdag. Daarvan liggen er 1533 buiten de intensive care (ic), 28 meer dan de vorige dag. Op de ic liggen 580 Covid-patiënten, 20 meer dan de dag ervoor.

Er liggen daarnaast 431 patiënten op de ic die geen corona hebben, 52 minder dan gisteren. De totale ic-bezetting bedraagt daarmee 1011, dat zijn 32 patiënten minder dan zaterdag.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.