KAART | Zwolle positieve uitschieter, veel coronagevallen in Rijssen-Holten en Staphorst

In de afgelopen 24 uur zijn 11.555 positieve coronatests geregistreerd, ruim duizend meer dan een etmaal eerder. In onze regio is dat vooral terug te zien in Noord- en Oost-Gelderland: een stijging van 30 procent. Rijssen-Holten scoort het beroerdst in onze regio.

In zowel de veiligheidsregio Flevoland (329) als IJsselland (281) werden 41 minder coronagevallen geteld dan een dag eerder. Flevoland kleurt, op Lelystad na, volledig rood op de actuele coronakaart. In IJsselland springt Zwolle er in positieve zin uit. Daar werden 21 positieve gevallen per 100.000 inwoners geteld. De laagste notering in de provinciehoofdstad sinds 14 december.

Probleemgemeenten

In deze regio komen de afgelopen week vaak dezelfde gemeenten bovendrijven in de lijst met meeste coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Rijssen-Holten is er daar één van. Gisteren werden daar relatief weinig positieve tests geteld (39), maar vandaag is de situatie weer beroerd met 178 per 100.000 inwoners.

Ook Staphorst en Dronten - gemeenten waar de afgelopen dagen veel coronabesmettingen werden geregistreerd - scoren vandaag slecht.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Landelijk

Amsterdam telde opnieuw de meeste nieuwe besmettingen: 438. Daarna volgen Rotterdam (310 positieve tests) en Den Haag (244 gevallen). Op regionaal niveau spant Utrecht de kroon, met 817 gemelde besmettingen tussen woensdag- en donderdagochtend. In de afgelopen zeven dagen kregen meer dan 80.000 mensen in Nederland een positief testresultaat.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen. De maatregelen gingen in op 15 december, negen dagen geleden. Een duidelijk effect is nog niet te zien in de dagelijkse besmettingscijfers.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

