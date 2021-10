Kamervragen over Cumali A. uit Steenwijk: Wat is er gedaan om hem achter tralies te krijgen?

Van Nispen eist de opheldering naar aanleiding van een publicatie in de Stentor dit weekeinde. Daarin komt naar voren dat het volstrekt onduidelijk is wat er gebeurd is met het verzoek van Nederland om Cumali A. in Turkije zijn celstraf te laten uitzitten. Dat verzoek is in 2018 gedaan. Van Nispen: ,,Dit is een vorm van straffeloosheid die we niet kunnen accepteren. Iemand die veroordeeld is hoort achter tralies, en niet op het strand in Turkije. Dat is een klap in het gezicht van de nabestaanden.”