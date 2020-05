Kappers staan te popelen om coronacoupes aan te pakken: ‘Het worden ploegendiensten van negen tot negen’

,,Ik heb een hele verbouwing gedaan en hopelijk is alles zaterdag klaar”, zegt Petra van de Vis van Hairworld in Apeldoorn. Ze laat plexiglas plaatsen tussen de stoelen in haar kapsalon. Gelukkig heeft ze voldoende vloeroppervlak. Ook heeft ze mondkapjes en maskers met plastic laten maken. Het was een hele investering, maar ze wil gewoon meteen aan de slag kunnen. Vanochtend werd ze onder het hardlopen al vijftien keer gebeld door klanten. ,,Als we inderdaad vanaf dinsdag open kunnen, werken we in ploegendiensten van negen uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Het is echt een gekkenhuis, we willen allemaal heel graag weer werken.”