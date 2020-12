Katholieke kerken nemen drastisch besluit: deuren blijven gesloten op kerstavond

Kerst is één van de weinige keren in het jaar dat kerken uitpuilen. De Heilig Lebuinus Parochie in Deventer en Parochie Heilig Kruis in Salland houden op 24 december 's avonds helemaal geen diensten. In de Parochie Thomas a Kempis rondom Zwolle houden vijf van de zeven kerken de deuren gesloten; alleen in de ‘Peperbus basiliek’ in Zwolle en de Buitenkerk in Kampen zijn diensten.