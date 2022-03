Kerkbus uit IJsselmuiden onderweg met ongeveer 30 Oekraïense vluchtelingen: ‘Ze zijn moe en dankbaar’

De bus van kerkgemeenschap De Hoeksteen uit IJsselmuiden is vanmorgen vertrokken uit het Poolse Chelm dat vlakbij de grens met Oekraïne ligt. Volgens coördinator Marleen Kragt zijn er ongeveer 30 Oekraïense vluchtelingen aan boord, waarvan er 24 in IJsselmuiden zullen worden opgevangen.

De bus was begin deze week met twee chauffeurs en drie vrijwilligers van De Hoeksteen vanuit IJsselmuiden naar Polen vertrokken om jeugdleden op te halen van partnergemeenschap The Diamond uit Novohrad-Volynskyi. Die stad ligt in het noordwesten van Oekraïne.

Volledig scherm Alita, Mariska en Jaco van De Hoeksteen zijn met twee chauffeurs per bus naar Polen gereden om Oekraïense jongeren op te halen. © Hervormde Gemeente IJsselmuiden

Vertraging door schuilkelders

De bedoeling was om daar 19, voornamelijk jonge, mensen op te halen. Zij waren in een busje onderweg van Novohrad-Volynskyi naar het 340 kilometer verderop gelegen Chelm, waar de kerkbus op hen wachtte. Zij zouden eigenlijk gisteren al instappen.

De groep liep echter vertraging op doordat zij onderweg afwisselend papierwerk moesten regelen en schuilkelders in moesten.

30 mensen

Kragt laat via een app weten dat de groep vanmorgen is gearriveerd in Chelm en in de bus is gestapt die daarna meteen vertrok richting Nederland.

Naast de 19 mensen van The Diamond, heeft De Hoeksteen nog meer Oekraïners kunnen meenemen die de plotselinge oorlogssituatie in hun land ontvluchten. In totaal gaat het om ongeveer 30 mensen.

Kragt: ,,Ik weet niet precies nog hoeveel het er zijn, maar ik weet dat er 24 mensen worden meegenomen naar IJsselmuiden en dat er een gezin met drie mensen meerijdt dat naar Alkmaar moet. Verder zijn er wat mensen mee die in Hannover worden afgezet. Het is lastig om contact te krijgen met de mensen in de bus. In de loop van de dag hoop ik meer informatie te krijgen.’’

Volledig scherm Een groep van 19 Oekrainese vluchtelingen reed met wat persoonlijke bezittingen in een busje vanuit Novohrad-Volynskyi in Oekraïne) naar de Poolse grensplaats Chelm. © Eigen foto's

Vlakbij Wit-Rusland

Het liefst had Kragt nog meer vluchtelingen uit Oekraïne willen meenemen vanuit Chelm. ,,Maar op deze plek kwamen niet veel mensen de grens over en zij die dat wel doen, worden al opgehaald door anderen. Dat het daar relatief minder druk is, heeft te maken met het feit dat deze Poolse plaats ook dicht in de buurt ligt van Wit-Rusland.’’

Dat land steunt de Russen in hun eenzijdige oorlog tegen Oekraïne, Kragt gaf eerder al aan dat de situatie aan de grens daardoor niet ongevaarlijk is. ,,Chelm is daardoor geen gangbare ophaalplek. De meeste mensen uit Oekraïne worden in het midden van Polen met de Oekraïense grens opgehaald of iets verder richting Hongarije.’’

24 naar IJsselmuiden

De 24 vluchtelingen die in IJsselmuiden worden opgevangen, zullen naar schatting in de loop van komende nacht arriveren. Zij worden in eerste instantie opgevangen door gastgezinnen ‘om bij te komen’. Daarna wordt de groep ondergebracht in het plaatselijke parochiegebouw.

Kragt is opgelucht dat ze aan boord van de bus zijn. ,,Het heeft lang geduurd bij de grens, maar ze zijn onderweg. Ze hebben weinig persoonlijke bezittingen kunnen meenemen, maar zitten blij, moe en dankbaar in de bus.’’

Volledig scherm Het busje waarin 19 vluchtelingen vanuit Novohrad-Volynskyi in Oekraïne naar de Poolse grensplaats Chelm reden. © Eigen foto's