Kerken in Oost-Nederland in overleg over 30 mensen-regel: ‘We voelden de bui na Staphorst al hangen’

Video Weinig begrip voor massaal bezochte kerkdienst in Staphorst: ‘Een dikke middelvin­ger naar de zorg’

4 oktober Dat de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst vandaag drie diensten met 600 bezoekers per keer organiseert, kan op weinig begrip rekenen op onze socialemediakanalen. Op de Facebook-pagina's van de Stentor loopt het over van de negatieve reacties. ,,Dan moet God ze ook maar helpen als ze ziek worden. Dus niet aankloppen bij de medische diensten of de GGD.”