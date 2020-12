Kerken zoeken naar vleugje ‘echt’ samenzijn tijdens de kerst: gemis van volle kerken juist nu groot

Als dominee Klaas van der Kamp de behoefte onder kerkgangers omschrijft, komt hij met deze vergelijking: ,,Het ingetogen Stille nacht uit volle borst zingen, zodat het klinkt als Ere zij God.” De Kampenaar is classispredikant in Overijssel en Flevoland en daarmee het uithangbord van de Protestantse Kerk (PKN) in deze regio. Hij merkt: ,,Er is verdriet over het niet kunnen bezoeken van diensten en het ontbreken van samenzang.”