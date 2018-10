Kijk hier hoe de langste dag eruit ziet als het wintertijd is

Houden we het systeem met winter- en zomertijd of kiezen we voor een van beide tijdsaanduidingen? Het kabinet moet voor komend voorjaar een keuze maken, de politiek is hopeloos verdeeld. Maar wat betekent een keuze voor een van de systemen voor de langste en kortste dag van het jaar?

Wat als we alleen de zomertijd houden?

Dan blijft de tijd gelden zoals in juni en gaat eind oktober de klok niet een uur terug. Dat betekent dus dat in december alles een uur later wordt. In plaats van rond kwart voor negen gaat dan de zon pas om 09.46uur op. de helft van je werkdag in het donker. Daarentegen gaat de zon dan ook pas rond half zes onder en is het dus pas even na zes uur pas echt donker. Dat lijkt wel fijn in de avondspits.

Is de wintertijd dan een betere optie?

Als we de wintertijd aanhouden gaan we uit van de tijden zoals die in december gelden en gaan we in de zomer niet een uur vooruit. Dan is het zomers al wel heel vroeg dag. Om 4.19uur gaat de zon dan op de langste dag al op. Dat betekent dat het voor vieren al begint te dagen. En 's avonds is de zon dan om 21.04 al onder. Daar gaan de mooie lange avonden waar Iedereen in Nederland zo dol op is. En wat hebben we er aan dat het al om vier uur licht wordt?

Biologische klok

Slaappsycholoog Karin van Rijn krijgt door haar werk bij het slaapcentrum van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) in Zwolle dagelijks te maken met mensen met slaapproblemen. Tijdens de klokwisseling hebben patiënten meer moeite om zich aan te passen, merkt ze. Van Rijn zou dan ook graag zien dat de klok blijft staan op de wintertijd. ,,Dat is onze standaardtijd. Het licht stuurt onze biologische klok aan. Als we de zomertijd aanhouden dan wordt het in de winter pas om 10.00 uur licht, dan is je bioritme van slag'', legt ze uit. ,,Mensen kunnen gevoeliger worden voor stemmingsklachten, ze kunnen neigen naar somberheid en slaapklachten krijgen. Bijvoorbeeld moeite met in slaap vallen of minder goed doorslapen.'' Van Rijn snapt wel dat er wordt gelobbyd voor de zomertijd. ,,Dat klinkt beter natuurlijk, lekker zomers.''

Volledig scherm Karin van Rijn © eigen foto

Kinderen

Wie zich in de wintertijd-discussie mengt hoort al snel het woord ‘kinderen’ vallen. Want vooral jonge ouders krijgen te maken met de gevolgen van het verzetten van de klok, kleine kinderen trekken zich niks aan van een wintertijd. Maar kinderdagverblijven hebben daar geen last van, weet communicatiemedewerker Susan van Dorsten van Doomijn. ,,Vooral thuis zullen ouders wat merken aan de kinderen, maar hier gaat het gewoon door. Het dagritme is hetzelfde. Misschien dat sommige kinderen wel wat sneller moe zijn, of wat drukker... maar dat is weer met elk kind verschillend. We hebben er in ieder geval geen apart programma voor.’'

Olga de Vries, zelfstandig gastouder bij Groei en Stoei in Ermelo, merkt wel veel verschil bij de kinderen. Van haar mag het dan ook altijd zomertijd blijven. ,,Ik vind juist dat de kinderen er wel last van hebben. Ze zijn extra moe, uit hun ritme en ze vragen eerder om eten. Vooral de eerste twee weken.''

Verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht een aantal jaar geleden al de de relatie tussen het ingaan van de wintertijd en het aantal verkeersslachtoffers. Uit het onderzoek bleek dat er meer ongelukken gebeuren na het ingaan van de wintertijd. Luuk Brederode, consultant mobiliteit & it bij Goudappel Coffeng in Deventer, beaamt dit. ,,Wij hebben het niet specifiek onderzocht, maar we zien wel duidelijk twee effecten. Ten eerste zie je dat de effectieve wegcapaciteit minder is als de wintertijd ingaat. Als het donker is gaan mensen minder hard rijden. Daardoor komen er minder voertuigen over een gedeelte van de weg. Dat scheelt soms wel 10 procent'', legt Brederode uit. ,,En dan natuurlijk de verkeersveiligheid. Als het donkerder is, heb je meer kans op een ongeval.'' Als Brederode zelf de keuze zou mogen maken over de zomer- en wintertijd, valt hij even stil. ,,Tja... goede vraag. Als ik puur naar het verkeer kijk en een snelle berekening maak, dan zouden we het zo moeten houden als het nu is. Maar los daarvan? Afschaffen. Gewoon het normale ritme van de natuur volgen, het hoort er nou eenmaal bij.''

Volledig scherm Luuk Brederode © Goudappel

Koeien

Ook melkveehouder Gerrit van den Pol uit Dronten maakt zich niet zo druk om de wintertijd. Twee keer per jaar treden hij en zijn negentig koeien dapper de klokverzetting tegemoet. ,,Je verschuift de verzorging een uurtje', zegt Van den Pol. ,,Dat smeer je uit over een paar dagen, dan heb ik er nooit iets van gemerkt.’' Het maakt Van den Pol ook niet uit of de wintertijd wordt afgeschaft: ,,Ik moet er twee keer per jaar aan wennen, maar het heeft ook wel wat zo.’'

Reacties via social media



Dat de wintertijd een hot-item is, bewijst de Facebookpost van de Stentor wel weer. Het regent reacties op het bericht over de wintertijd. Moet het afgeschaft worden, of niet?