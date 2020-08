Kijk hier hoeveel corona-besmettingen er nu zijn in jouw gemeente

Daar waar andere delen van het land steeds feller kleuren als het gaat om brandhaarden waar het coronavirus heerst, lijkt de situatie in IJsselland en Gelderland rustiger te worden. In vergelijking met het vorige meetmoment (28 juli) is er vandaag in dit deel van het land merendeels sprake van een enkele patiënt per gemeente. Alleen Apeldoorn (13), Zutphen (8), Deventer (5), Oldebroek (5), Zwolle (4) en Brummen (4) steken daarbij af.

Afgelopen week werden in heel Nederland 1.329 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 342 meer meldingen dan het aantal meldingen in de week daarvoor toen 987 nieuwe personen met een COVID-19 besmetting zijn gemeld. Met name in Zuid-Holland en Noord-Holland is een toename te zien in het aantal meldingen. Het aantal besmettingen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland blijft stabiel laag.

Besmettingsclusters

Verspreid over het land neemt het aantal lokale clusters van drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen toe. Er zijn op dit moment 133 actieve COVID -19 clusters in Nederland. De gemiddelde grootte van deze clusters is 5,9 personen. De meeste besmettingen zijn nog steeds te vinden in de thuissituatie, zo meldt RIVM deze week. Het aantal besmettingsclusters die het gevolg zijn van contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of door andere vrijetijdsbesteding neemt toe.

Kijk hier naar de situatie in jouw woonplaats:

Dit gedetailleerde en actuele situatie in het gebied van de GGD IJsselland is hier te zien. Door bovenin een plaatsnaam in te vullen is een vergelijking te maken met de rest van IJsselland.