Kijk op deze kaart hoeveel nieuwe besmettingen er in de regio zijn

Na weken van een dalende trend loopt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland weer op, zo blijkt uit de nieuwste RIVM-rapportage. Er werden bijna 1000 nieuwe gevallen geconstateerd in een week. In Steenwijkerland woedt een brandhaardje, maar Overijssel, Gelderland en Flevoland scoren ten opzichte van de rest van het land wél goed.

In Zuid-Holland is het coronavirus momenteel het actiefst. In die provincie werden 628 nieuwe besmettingen geconstateerd in de periode tussen 7 juli en 21 juli. Dat is 16,9 per 100.000 inwoners. In dat kader vallen de aantallen in Gelderland (69 besmettingen), Overijssel (46 besmettingen) en Flevoland (4 besmettingen) in het niet.



Waarom sommige regio's bijzonder goed óf bijzonder slecht scoren, valt lastig te zeggen volgens Misja Boonzaayer, woordvoerder van de GGD IJsselland. ,,In algemene zin speelt bevolkingsdichtheid een rol. Maar ook wellicht omdat mensen zich op de ene plek sneller met milde klachten laten testen dan ergens anders.”

De enige gemeente in de regio die met kop en schouders boven de rest uitsteekt is Steenwijkerland. Met 18 nieuwe meldingen in twee weken ligt het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners op 40,8. Er zijn slechts vier gemeenten in Nederland die beroerder scoren. De eigenaar van het restaurant Ribhouse Big Texas sloot in de gemeente Steenwijkerland vorige week noodgedwongen de deuren toen bleek dat het coronavirus bij zijn werkzame vrouw en een medewerker was vastgesteld.

Gelinkt aan elkaar

Een brandhaard op deze schaal is voor de GGD IJsselland te overzien. ,,Het aantal van 18 besmettingen levert voor de GGD geen problemen op”, vertelt Boonzaayer. ,,Het bron- en contactonderzoekteam heeft de besmette personen, de nauwe contacten en de overige contacten in beeld. De besmettingen lijken direct of indirect aan elkaar gelinkt te zijn. In dit geval zijn we opgeschaald om deze taak goed uit te kunnen voeren.”



Het kunnen uitvoeren van bron-contact-onderzoek om nieuwe besmettingen te voorkomen, is volgens de GGD IJsselland niet lastiger geworden nu de vakantieperiode is aangebroken. ,,We merken dat veel mensen vrij nemen, maar niet weggaan. Dit speelt dus geen rol.”

Isolatie en quarantaine Iemand die positief getest is op corona gaat in isolatie. Degene mag weer uit isolatie als hij of zij 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij corona én het minimaal zeven dagen geleden is dat hij of zij ziek werd. Als degene uit isolatie is, gelden weer de algemene adviezen die voor iedereen gelden. Nauwe contacten van een bewezen coronapatiënt gaan in quarantaine. Die blijven in quarantaine tot en met veertien dagen na het laatste contact met de coronapatiënt. De GGD houdt contact met mensen die in isolatie en in quarantaine zitten. Op de website van het RIVM is nog meer informatie hierover te vinden.

Volledig scherm In de Zwolse winkelstraat de Diezerstraat is in mei een scheiding in het midden aangebracht om zo de stromen mensen in goede banen te leiden. © Frans Paalman