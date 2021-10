Kijk uit wat je hond eet in het bos! Vergiftiging kan nare gevolgen hebben

Gehaktbal­len met gif in bos, hondenha­ter actief in Warnsveld?: ‘Kon het net op tijd uit bek trekken’

18 oktober Schrik en boosheid in Warnsveld. In het Kapsebos/Veldese Bos zijn zondagmorgen vleesballetjes , gevuld met vermoedelijk gif aangetroffen. Volgens hondenbezitters, onder wie Warnsveldse Carla Wensink, zijn meerdere meldingen bij de politie gedaan. ,,Als ik iets later was geweest, had m’n hondje het niet overleefd. Wie doet nou zoiets?’’