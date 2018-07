Kind (8) behandeld als zwijn, vrouw uit Deventer vermoord in New York

- SLACHTOFFER NEW YORK - In de Amerikaanse stad New York zijn vandaag vier mensen omgekomen door een schietpartij in een appartement. Onder de slachtoffers zijn een 47-jarige vrouw uit Deventer en haar zesjarige zoontje, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

- MISHANDELING - De ouders van het verwaarloosde jongetje dat vorige zomer werd gevonden op camping De Twee Bruggen in Winterswijk moeten vijf jaar onvoorwaardelijk de cel in, met aftrek van voorarrest. Dat eiste de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Zutphen.

- EXPLOSIE - Twee van de drie mannen die gisteravond gewond raakten bij een explosie in een woning in Arnhem zijn in het ziekenhuis overleden. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de politie spreekt wel van verdachte omstandigheden.

- WAPENDIEFSTAL - Wapenexpert Jaś van Driel vreest dat er levensgevaarlijke wapens zijn buitgemaakt bij de diefstal bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in Zutphen.

